3. April 2018, 18:47 Uhr Bier und Politik Hitzige Diskussionen, kühlender Regen

Filmemacher trafen auf APO-Aktivisten: Wie Toni Netzle als Wirtin vom Alten Simpl die Osterunruhen 1968 miterlebte

Von Philipp Crone

Toni Netzle stockt mitten im Satz. Die 88 Jahre alte ehemalige Wirtin des Alten Simpl spricht über das Grauen. Das Grauen, das ist bei ihr die Nazi-Zeit, aber wenn die Wirtin über ihr Lokal in den Sechzigerjahren spricht und wie es da zuging 1968 an Ostern, wie sie das alles erlebt hat, dann ist sie auch gleich wieder beim Grauen.

Studenten seien schon immer im Simpl gewesen, sagt sie, aber in den Tagen der Springer-Krawalle, da waren es mehr als sonst. Und die hätten sich vor allem engagiert, weil sie die Alt-Nazis, die wieder in der Uni eingesetzt wurden, nicht ertragen wollten.

Netzle ist nicht nur die frühere Wirtin des ersten Promi-Lokals Münchens in den Sechzigerjahren, in dem sich Theater-, Film- und Politik-VIPs trafen und im Schlepptau dann selbstverständlich viele Journalisten. Netzle ist aber vor allem ein urfröhlicher Mensch. Deshalb traf man sich eben bei ihr. Und der urfröhliche Mensch kämpft jetzt mit den Tränen. Kurz. Sprachlosigkeit ist normalerweise nicht ihre Art. Eher Prägnanz in wenigen Worten. Über ihre Erinnerungen an die Nazis und warum heute Neo-Nazis wieder Aufwind haben, sagt sie: "Ich glaube, das Grauen von damals ist nicht vermittelbar."

Über die Ereignisse und die Atmosphäre von 1968 hat sie auch eine klare Meinung und Erinnerung. "Das war ja nur ganz kurz bei uns. Vom Tag, an dem Dutschke angeschossen wurde, bis nach Ostern. Eine Woche." Von Dienstag, 11. April 1968, bis zum Ostermontag. In dieser Zeit seien bei ihr im Lokal alle noch lauter und noch schneller gewesen als sonst, "beim Reden, alle waren ungeduldig, eine merkwürdige Stimmung war das. Ich dachte immer: Bei der nächsten Zigarette geht der Laden in die Luft."

Der Alte Simpl war bis zu diesem Zeitpunkt vor allem ein Treffpunkt der jungen Filmemacher. Und nun kamen immer mehr Aktivisten der APO hierher. "Hier haben die sich zum ersten Mal gemischt." Die Filmemacher seien dann mit auf die Demos gegangen, "ich selbst hatte genug von Aufmärschen, bis heute".

Am Tag der Demo vor dem Springerhaus in München mit zwei Toten hat Netzle dann aber doch eingegriffen. Als am Karfreitag alles abgesperrt war, die Türken- und die Schellingstraße, leitete sie die Demonstranten durch ihr Lokal in der Türkenstraße zum Hinterausgang. So lange, bis die Beamten das mitbekamen. "Aus einem Wagen mit Wasserwerfer kam dann ein riesiger Strahl und hat uns ins Lokal zurückgeschwemmt." Die Türe musste Netzle schließen, die Evakuierung war damit beendet.

"In München war diese Zeit so, wie sich so etwas in München immer abspielt", sagt Netzle. Ihr Gefühl sei gewesen, dass die Leute dabei sein wollten, ohne dass viele wirklich eine Überzeugung gehabt hätten. "Viele wussten schon damals nicht mehr, was zwanzig Jahre zuvor passiert war, glaube ich", sagt sie.

"Die Leute wussten Ostern 1968 zwar, was sie nicht wollten, zum Beispiel die Altnazis in der Uni, aber sie wussten nicht, was sie wollten." So richtig ernst habe sie das alles nicht genommen. "Politische Debatten gab es im Simpl ja schon immer." Peter Gauweiler sei quasi bei ihr aufgewachsen, der saß mit Bernd Eichinger, dem späteren Star-Produzenten, an einem Tisch, und Eichinger habe zu Gauweiler gesagt: Du bist ein Nazi. "Die waren nie einer Meinung, aber haben miteinander geredet. Wer sitzt denn heute noch zusammen an einem Tisch?" Wieder stockt Netzle.

Immer hätten alle mit allen geredet bei ihr, sagt sie, Gauweiler zum Beispiel mit einer "ganz linken Frankfurter Gruppe", und manchmal, wenn es Ärger gab, "dann bin ich dazwischen gegangen und fünf Minuten später war es wieder gut". Das sei ja gerade das Tolle an dem Laden gewesen, dass Freund und Feind zusammensaßen, auch zu der Zeit. Aber die war dann schnell wieder vorbei, sagt Netzle.

"Das war dann wie bei den Schwabinger Krawallen: Da ging es so lange, bis es geregnet hat. Dann kam keiner mehr." Am Ostersonntag 1968 habe es auch geregnet. "Damit war es vorbei."