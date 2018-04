15. April 2018, 18:54 Uhr Bewerbungsfrist verlängert Unternehmen mit Verantwortung

Stadt will Firmen für soziales Engagement auszeichnen

Von Sven Loerzer

Mitarbeiter von Walt Disney organisierten für arbeitslose Frauen ein Bewerbungstraining, Beschäftigte von Telefonica boten 120 Flüchtlingskindern einen Tag lang Spiel, Spaß und Sport: Für viele Unternehmen ist soziales und gesellschaftliches Engagement der Firma und ihrer Mitarbeiter bereits längst selbstverständlich. Gerade große, international tätige Konzern stellen regelmäßig Mitarbeiter frei, um soziale Projekte tatkräftig zu unterstützen. Aber auch Geld- und Sachspenden erhält das Sozialreferat, wie etwa 90 Paletten Damenbekleidung, die dann an Frauen in schwierigen Lebenssituationen verteilt werden konnten. Gesellschaftliches Engagement ist aber nicht nur für Großkonzerne ein Thema: So ging zum Beispiel eine Friseurin in eine Flüchtlingsunterkunft, um den Bewohnern kostenlos die Haare zu schneiden. Solch selbstloses Engagement will die Stadt in diesem Jahr erstmals mit einem Ehrenpreis auszeichnen.

Um das Prädikat "Münchens ausgezeichnete Unternehmen", das in vier nach Unternehmensgröße gestaffelten Kategorien verliehen wird, können sich Betriebe aus allen Branchen bewerben, die sich im Jahr 2017 für Menschen in München sozial betätigt haben. Die Bewertung nimmt eine Fachjury vor. Wichtige Kriterien sind dabei Wirkung, Vorbildfunktion und Kreativität des Engagements. Die Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen gibt es unter www.muenchen.de/csr; der Bewerbungsschluss ist jetzt bis zum 18. Mai verlängert worden. Die Auszeichnung wird dann im Dezember von Oberbürgermeister Dieter Reiter verliehen.

"Der Firmensitz des Unternehmens ist für eine Auszeichnung nicht ausschlaggebend, sondern vielmehr die positive Wirkung des Engagements auf die Münchner Stadtgesellschaft", betont Reiter in der Ausschreibung. Ganz gleich, ob Mitarbeiter für das traditionelle Ehrenamt in Schule und Vereinen freigestellt würden oder sich während ihrer Arbeitszeit freiwillig engagieren könnten, sei dies keineswegs selbstverständlich. Mit Patenschaften, kostenfreien Dienst- und Beratungsleistungen erhielten gemeinnützige Einrichtungen wichtige Unterstützung.