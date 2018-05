28. Mai 2018, 18:51 Uhr Bevölkerungszunahme Neue Prognose: München wächst weiter

Trotz steigender Mieten und knappen Wohnraums treibt der Großraum München das Bevölkerungswachstum im Freistaat weiter voran. Nicht nur in München soll die Zahl der Einwohner binnen 20 Jahren um fast zwölf Prozent wachsen, wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei der Präsentation der Bevölkerungsstatistik sagte. Den größten Zuwachs in ganz Bayern verzeichnet der Landkreis Dachau mit erwarteten 15,5 Prozent auf 174 200 Einwohner im Jahr 2036, verglichen mit dem Jahr 2016. Auch die anderen Kreise um München werden bis dahin deutlich zulegen: Ebersberg um 14,4 Prozent auf voraussichtlich 159 000 Einwohner, Erding (13,3/153 400), Landkreis München (13,0/387 900), Fürstenfeldbruck (11,8/242 500), Freising (10,1/193 600), Starnberg (8,9/146 700) und Bad Tölz-Wolfratshausen (8,0/135 700). Die Gesamtbevölkerung im Freistaat wächst von knapp 13 auf fast 13,5 Millionen Menschen an.

Für München selbst sagt das Landesamt für Statistik bis 2036 ein Wachstum um 175 000 Menschen auf 1,638 Millionen Einwohner voraus. Die Stadtverwaltung hingegen geht in ihrer Prognose sogar von 1,8 Millionen Einwohnern schon im Jahr 2030 aus.