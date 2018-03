26. März 2018, 18:56 Uhr Betrunkene Männer Schlägereien am Hauptbahnhof

Ohne Alkohol wäre die Welt ein bisschen weniger gewalttätig. Diese Erfahrung mussten die Bundespolizisten am Hauptbahnhof am Sonntag gleich drei Mal machen. Und das trotz des im Bahnhof und in dessen Umfeld geltenden Alkoholverbots. Bei mehreren Gewaltstraftaten wurden auch Polizisten und Sicherheitskräfte angegriffen. Am frühen Morgen machten drei betrunkene junge Männer im Burger King im Zwischengeschoss Stunk und gingen dann auch Bundespolizisten körperlich an. Ermittlungsverfahren wurden wegen tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet. Wenig später fiel Mitarbeitern der Deutsche Bahn Sicherheit ein lautstark schreiender und aggressiver 22-Jähriger auf. Als sie ihn beruhigen wollten, schlug er einem der beiden mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Mittags gerieten am Südausgang dann zwei Männer in zunächst verbale, dann körperliche Streitigkeiten. Hierbei schlug ein 26-Jähriger einem 39-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Der mit 2,38 Promille alkoholisierte Schläger entfernte sich von Tatort, wurde jedoch von einer DB-Reinigungskraft und einem Zeugen verfolgt und aufgehalten.