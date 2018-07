10. Juli 2018, 18:50 Uhr Beschluss Rathaus baut Bürger- und Touristeninfo aus

Die Münchner Bürger- und Touristeninformation am Marienplatz wird saniert und ausgebaut. Dazu werden aller Voraussicht nach auch die Räume des benachbarten Cafés benötigt. Der Widerstand von Inhaberin Inge Renner hatte dazu geführt, dass der Beschluss im Wirtschaftsausschuss nun mit Verzögerung getroffen wurde. CSU und SPD sprachen sich dafür aus, ihren Betrieb möglichst lange laufen zu lassen. In die neue München-Info komme zudem eine Café-Bar, um deren Übernahme sich Inge Renner bewerben könne. Der Stadtrat folgte diesem Vorschlag. Damit wird das neue Konzept umgesetzt. Touristen und Bürger sollen künftig über getrennte Eingänge in die größeren Info-Bereiche kommen. Technik, Klima und Brandschutz werden modernisiert. Neu einziehen in die München-Information werden zwei Mitarbeiter von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), bei denen Bürger Anliegen vorbringen können. Dazu stehen für Informationen vier statt wie bisher drei Schalter zur Verfügung. Die räumlich getrennte Tourist-Info erhält vier bis fünf Beratungsplätze sowie Sitzgelegenheiten für Gäste und freies Wlan. Mehr Raum, mehr Licht und mehr Service sind in den Räumen am Marienplatz dringend nötig: Pro Jahr kommen mittlerweile mehr als eine Million Besucher.