22. April 2018, 18:54 Uhr Beschäftigte 1371745

Fast 1,4 Millionen Arbeitsplätze gibt es in der Region München. Damit stieg die Zahl der Stellen in den vergangenen zehn Jahren mit 26,5 Prozent auch deutlich schneller an als die der Einwohner (plus elf Prozent). Mit Beamten und Selbständigen kommt man sogar auf rund 1,8 Millionen Erwerbstätige. Die meisten Stellen gab es in der Landeshauptstadt mit 821 971 gefolgt vom Landkreis München mit 217 750. Die meisten Arbeitsplätze bot mit fast 800 000 der Dienstleistungssektor.

Die Arbeitslosenquote betrug regionsweit 3,6 Prozent, sie ist damit die niedrigste unter allen deutschen Ballungsräumen. 2006 waren noch 6,0 Prozent im Großraum München arbeitslos gemeldet. Mit 1,9 Prozent weist der Landkreis Erding die niedrigste Arbeitslosenquote auf, er ist auch der mit dem höchsten Stellenwachstum in der Region, nämlich um fast 65 Prozent in den zehn Jahren bis 2016. Überhaupt ist die Region zwischen der Landeshauptstadt und dem Flughafen mit Arbeitsplätzen besonders gut ausgestattet. München selbst meldete 2016 eine Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent, das ist Spitze im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten. Im Landkreis München kommen auf jeden Beschäftigen am Wohnort 1,64 Stellen, in der Stadt beträgt dieser Arbeitsplatzbesatz 1,31 und in der gesamten Region 1,15. Die Arbeitsplatzdichte beträgt in der Region 476 Jobs je tausend Einwohner (2006 waren es noch 418), in der Landeshauptstadt 561 (513) und im Landkreis München 634 (540).

Auch das verfügbare Einkommen der Menschen in der Region ist gestiegen, in den vergangenen zehn Jahren von 24 000 Euro pro Einwohner und Jahr auf 27 000 Euro.