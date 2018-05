4. Mai 2018, 18:49 Uhr Beschädigte Automaten Bauschaum als Tatwaffe

Ein unbekanntes Pärchen hat in der Nacht auf Donnerstag sechs Fahrkarten- und Geldautomaten mit Bauschaum demoliert und Schaden in Höhe von über 40 000 Euro verursacht. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine politisch motivierte Tat handelt, da an einem Automaten die Parole "Lasst uns gemeinsam Schwarzfahren" aufgeschmiert war. Die Täter sprühten zunächst gegen 4 Uhr früh am U-Bahnhof Schwanthaler Höhe Bauschaum in die Geldeinzugsschlitze, der dann im Inneren erhärtete. 15 Minuten später machten sie sich auf dieselbe Weise bei einer Bank an der Tulbeckstraße an einem Geldautomaten und einem Kontoauszugsdrucker zu schaffen. Der Mann und die Frau, die von Überwachungskameras gefilmt wurden, waren vermummt.