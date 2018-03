16. März 2018, 18:57 Uhr Beim Bau eines Böllers Explosion in Wohnhaus

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus ist am Freitagvormittag ein 21-jähriger Mann in Poing (Landkreis Ebersberg) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Poing hatte der junge Mann in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße mit Chemikalien hantiert, um einen Böller zu bauen, dabei kam es zur Detonation. Um welche Stoffe es sich handelte, war zunächst nicht bekannt. Sieben andere Hausbewohner mussten aus Sicherheitsgründen vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Sie durften in das Haus zurückkehren, als am frühen Nachmittag klar war, dass keine Gefahr mehr von dem explosiven Material ausging. Außer in der Wohnung des jungen Mannes entstand laut Einschätzung der Polizei kein Sachschaden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern noch an, auch Sprengstoffspezialisten der Polizei sind dabei eingebunden.