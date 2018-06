11. Juni 2018, 19:01 Uhr Beamte Kaffeeklatsch mit guten Aussichten

Die Bundespolizei sucht das Gespräch und hat die Einstellungsvoraussetzungen heruntergeschraubt

Strahinja Cvijancevic steht mit Umhängetasche und einem Becher Kaffee am Münchner Hauptbahnhof. Der 20-jährige Jurastudent weiß eigentlich schon genau, was er will. Und ist trotzdem zu dem Stand der Bundespolizei gekommen, um so gut informiert wie möglich in das Bewerbungsverfahren zu starten. "Ich arbeite zwar gerne mit Gesetzen, möchte aber am liebsten Pilot werden", sagt Cvijancevic. Bei der Aktion "Coffee with a Cop" will er von den Beamten Details erfahren und ein bisschen Atmosphäre spüren.

Die Bundespolizei hat eine Einstellungsoffensive gestartet. 2000 Auszubildende werden für das kommende Jahr gesucht. Die Konkurrenz sei groß, sagt eine Sprecherin der Polizei: einmal die zahlungsstärkere Wirtschaft, aber auch die Landespolizei, bei der heimatverbundene Beamte nicht fürchten müssen, in eine andere Ecke Deutschlands versetzt zu werden. Um da dagegenhalten zu können, hat die Bundespolizei nicht nur die Idee mit den Kaffeeständen aus den USA importiert. Sie hat vor allem ihre Einstellungsvoraussetzungen in mehreren Punkten heruntergeschraubt. Während früher Quereinsteiger nicht älter als 28 Jahre sein durften, um sich bei der Polizei zu bewerben, wurde das Alter auf 34 gesetzt. Musste ein Bewerber vor ein paar Jahren noch mindestens 1,63 Meter groß sein, spielt die Größe heute keine Rolle mehr. Auch die Schulnoten müssen nicht mehr ganz so glänzen: In Deutsch und Englisch reicht eine Vier, in Sport eine Drei.

Auch das Ausbildungssystem hat die Bundespolizei reformiert und flexibler gestaltet. Um beispielsweise Pilot zu werden, musste man früher den klassischen Ausbildungsweg gehen, erst Polizeiausbildung, dann Pilotenschein. Heute können sich Interessenten direkt für das Studium im gehobenen Polizeivollzugsdienst kombiniert mit einem Lehrgang zum Hubschrauberpiloten bewerben. Für Strahinja Cvijancevic ist das ein Traum, für den er sogar sein Jurastudium aufgeben würde. Seine Bewerbung wird ganz sicher bis Ende Juni bei der Polizei eintrudeln.