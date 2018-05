1. Mai 2018, 18:51 Uhr Bayerischer Aktionsplan Wahllos gegen den Wolf

"Die Staatsregierung und der böse Wolf" (18. April) und "Wolfsgericht" sowie "Söder teilt aus" (beide 19. April):

Umweltminister Marcel Huber ist zuzustimmen: Der Wolf ist ein "Symbolthema für den Naturschutz", wenn auch für den bayerischen - und vielleicht für noch viel mehr. Hätte der Wolf nämlich in Bayern Wahlrecht, und würde er in wahlentscheidender Menge hier leben, der bayerische Ministerpräsident und sein Gefolge würden ihm, wer will daran nach den letzten Tagen noch zweifeln, mit ganzen Schafherden huldigen. So aber versucht die bayerische Staatsregierung, dem Einzeltier Wolf mittels modernster Kriminaltechnik den Mord an einem (einem!) Schaf anzulasten, natürlich mit programmiertem Todesurteil - und das wohl ganz im Sinne des neuen "bayerischen Aktionsplanes Wolf".

Dr. Eberhard Pfeuffer, Augsburg