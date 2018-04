6. April 2018, 18:50 Uhr Baustelle Verkehrschaos am Sendlinger Tor

Am Sendlinger Tor kommt es am Dienstag, 10. April, zu massiven Verkehrsbehinderungen. Der Grund: Wegen der Bauarbeiten im U-Bahnhof müssen die Straßenführungen in der Lindwurmstraße und am Oberanger nach Norden verändert werden. Während der Arbeiten können Autofahrer von der Lindwurmstraße nur in Richtung Blumenstraße abbiegen. Vom Oberanger kommend ist die Durchfahrt zur Lindwurmstraße und Sonnenstraße nicht möglich.