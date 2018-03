21. März 2018, 18:52 Uhr Bauarbeiten zur zweiten Stammstrecke Abpumpen in den Fluss

Westlicher Stadtgrabenbach führt bald mehr Wasser

Von Thomas Anlauf

Seit Jahrzehnten fließt der Westliche Stadtgrabenbach unbemerkt in vier Metern Tiefe unterhalb der Altstadt. 3000 bis 3500 Liter rauschen pro Sekunde durch den Kanal vom Roßmarkt über das Sendlinger Tor zum Stachus und Odeonsplatz, der schließlich zum Schwabinger Bach wird. Wenngleich der Stadtgrabenbach weitgehend in der Versenkung verschwunden ist, wird er doch mittlerweile stark genutzt. Erst vor wenigen Tagen wurden am Odeonsplatz von den Stadtwerken die Geräte für die nächste Kältezentrale in der Altstadt im Untergrund versenkt. Hier wird neben den Stationen am Stachus und an der Herzogspitalstraße Fernkälte zum Kühlen von Büros, Rechenzentren und Kaufhäusern entstehen. Unter dem Stachus werden pro Sekunde 210 Liter Wasser für die Kälteanlage entnommen und erwärmt wieder an den Stadtbach abgegeben.

Doch die Fernkältezentralen der Stadtwerke sind nicht die einzigen Nutzer des unterirdischen Bachlaufs. Seit zwei Wochen untersuchen Geotechniker am Marienhof hinter dem Rathaus, wie in bis zu 80 Metern Tiefe die Erdschichten liegen und das Grundwasser fließt. Denn für den Bau der zweiten Stammstrecke muss das Grundwasser an der Baustelle abgeleitet werden - es fließt in den Westlichen Stadtgrabenbach. Dass sich aber der Schwabinger Bach im Englischen Garten bald in eine braune Brühe verwandeln wird vom abgeleiteten Grundwasser, schließt Ingenieur Franz-Xaver Trauner, der für die Tiefbohrungen zuständig ist, aus. "Die Wassermenge wird zwar zeitlich variieren, aber das wird sich nicht spürbar auf den Bach auswirken", sagt Trauner. Die eingeleitete Wassermenge werde wohl "deutlich unter zehn Prozent" der Menge betragen, die regulär durch den Stadtgrabenbach rauscht.

Im Planfeststellungsbeschluss für die zweite S-Bahn-Stammstrecke ist sogar nur von einer Menge von zirka 110 Litern pro Sekunde die Rede, die vom Marienhof in den Kanal geleitet werden sollen. Bevor das Wasser die Baustelle verlässt, wird es zudem gereinigt, damit nicht zu viele Schwebstoffe in den Bach gelangen. Auch am U-Bahnhof Sendlinger Tor, der derzeit grundlegend umgebaut und saniert wird, muss das umliegende Grundwasser aufgefangen und abgeleitet werden. Insgesamt dürfen am Sendlinger Tor maximal zehn Liter pro Sekunde abgepumpt werden - im Vergleich zu den 3000 Litern, die der Stadtgrabenbach pro Sekunde führt, ist das jedoch minimal.