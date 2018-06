7. Juni 2018, 19:00 Uhr Bauarbeiten Ring-Brücke über Dachauer Straße gesperrt

Der Mittlere Ring wird am Wochenende in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Betroffen ist ein Abschnitt in der Landshuter Allee. Dort kann von Freitag, 8. Juni, 22 Uhr bis Montag, 11. Juni, 5 Uhr, die Brücke über die Dachauer Straße nicht passiert werden. Grund ist, dass die Fahrbahn saniert wird. Der Verkehr in Richtung Donnersberger Brücke wird mit zwei Fahrspuren an der Brücke vorbei über die Kreuzung an der Dachauer Straße geleitet. Um die Ampeln für die zusätzlichen Fahrzeuge dort länger auf Grün schalten zu können, werden in der Dachauer Straße in beiden Richtungen jeweils die Spuren für Linksabbieger auf die Landshuter Allee blockiert. Damit will das städtische Baureferat in Abstimmung mit dem Kreisverwaltungsreferat und der Polizei größere Staus und Wartezeiten vermeiden. Die Fahrbahn soll zwischen den Brücken über den Sapporobogen und dem Willi-Gebhardt-Ufer nördlich der Brücke über die Dachauer Straße saniert werden. Sollte das Wetter für die Straßenarbeiten zu schlecht sein, werden diese voraussichtlich auf das Wochenende vom 23. und 24. Juni verschoben.