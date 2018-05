31. Mai 2018, 18:36 Uhr Bauarbeiten beendet Freie Fahrt für die U 3

Abgesenktes Gleis konnte schnell repariert werden

Die U-Bahnlinie 3 rollt wieder, und das sogar schneller als geplant. Die MVG hat das abgesenkte Gleis rasch reparieren können und die Strecke zwischen Münchner Freiheit und Scheidplatz bereits am Mittwoch um 10.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Eigentlich sollte der eingeschränkte Betrieb, bei dem unter anderem die normalerweise nur samstags fahrende Linie U 8 zum Einsatz kam, auch noch den Feiertag über andauern. Messfahrten am Mittwoch zeigten jedoch, dass die nächtlichen Schotter-Stopfarbeiten in dem 1,1 Kilometer langen Abschnitt erfolgreich waren - das Gleis in der südlichen Röhre Richtung Innenstadt war wieder auf dem gewünschten Niveau. Nun folgen noch planmäßige Instandhaltungsarbeiten, die aber während der nächtlichen Betriebsruhe ablaufen. Sie sind für Montag, 4. Juni, bis Freitag, 15. Juni, jeweils von 1.15 bis 5 Uhr vorgesehen. Weil dann nur ein Gleis zur Verfügung steht, fahren die beiden letzten Spät- und die beiden ersten Frühzüge möglicherweise auf der anderen Bahnsteigseite.

Warum sich das Gleis auf der erst vor einem Jahr aufwendig sanierten Strecke abgesenkt hat, ist noch unklar. Der Schotter hatte nachgegeben und war teilweise seitlich verrutscht. Der Tunnelabschnitt Scheidplatz-Bonner Platz-Münchner Freiheit gilt bei der MVG traditionell als besonders pflegebedürftig, er wird sorgfältiger als andere überwacht. Dort sind wegen einer scharfen S-Kurve die Schienen besonders belastet. Zudem geht es vergleichsweise steil auf und ab - am Scheidplatz kreuzen sich die Tunnel der Linien U 2 und U 3 auf unterschiedlichen Ebenen.