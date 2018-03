28. März 2018, 18:54 Uhr Barrierefreiheit Eingeschränkt im Herkulessaal

Von Rita Argauer

Die Architektur diverser Konzertsäle ist in München gerade ein großes Thema. Da gibt es etwa in Hamburg diesen Saal, der eben trotz ein paar Mängel ziemlich beeindruckend geworden ist. Und in München gibt es einen bisher noch imaginären Saal, der dieses Hamburger Wunder doch nach bayerischem Selbstverständnis mindestens erreichen, wenn nicht sogar übertreffen soll. Fast vernachlässigt wirken in diesen Diskussionen die bestehenden Münchner Säle, obwohl in denen ja derzeit sehr aktiv das Münchner Konzertleben stattfindet. Im Herkulessaal etwa, dieser alten Schuhschachtel, die früher mal ein Krönungssaal war und jetzt eigentlich einen ganz schönen Klang hat. Neuerdings ist der Saal jedoch für mobilitätseingeschränkte Besucher nur noch eingeschränkt erreichbar.

Der Herkulessaal befindet sich im ersten Stock in der Residenz. Man gelangt dahin über eine breite Treppe und befindet sich dann im Foyer auf Parkett-Höhe des Saals. Dort hinauf gibt es seit vergangenem Jahr einen neuen barrierefrei zugänglichen Aufzug, was ziemlich schön ist, weil Rollstuhlfahrer und andere mobilitätseingeschränkte Besucher nun relativ unkompliziert dort hinaufkommen und nicht mehr wie früher auf Lastenaufzüge und Hilfe des Personals angewiesen sind. Doch über dem Großteil der Sitzplätze, die sich im Parkett befinden, gibt es auch noch einige weitere Rangplätze, deren Zugang noch einmal einen Treppenaufgang weiter oben liegt. Früher konnten mobilitätseingeschränkte Besucher diese Plätze ebenfalls über einen Lastenaufzug erreichen, da dieser zu diesem Zeitpunkt auch für Personen zugelassen war.

Das hat sich nun geändert: "Auf dem Rang gibt es aus Sicherheitsgründen keine Rollstuhlplätze und keine Erschließung für mobilitätseingeschränkte Besucherinnen und Besucher mehr", heißt es von der Bayerischen Schlösserverwaltung, die sich auch um den Herkulessaal kümmert. Denn eine mögliche Evakuierung aus dem Rang könne im Ernstfall nicht gewährleistet werden. Im Brandfall darf der Lastenaufzug nicht benutzt werden, also können mobilitätseingeschränkte Personen von dort oben nicht evakuiert werden, weshalb der Lastenaufzug nun generell für Personen nicht mehr zugelassen ist. Trotzdem stehen bei der Schlösserverwaltung die positiven Seiten der Modernisierung im Vordergrund, denn das Parkett des Saals ist nun eben auch für mobilitätseingeschränkte Personen ohne fremde Hilfe erreichbar: "Insgesamt gibt es also große Verbesserungen im Sinne der Barrierefreiheit im Herkulessaal", heißt es, diese seien aber leider nicht ohne die Einschränkung im Rang umsetzbar gewesen.