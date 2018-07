17. Juli 2018, 20:32 Uhr Band "Polizei" Gefahr im Verzug

Drei Irritationskünstler mit Haltung haben das Instrumental-Trio "Polizei" gegründet und artikulieren ihren Protest gegen die CSU-Politik auf subtile Weise

Von Martin Pfnür

"Gefahr ist gefährlich" steht in weißen Lucky-Luke-Comic-Lettern auf den grünen Plakaten, die vor allem, aber nicht nur in der Münchner Kunstakademie hängen. Oberhalb dieser unzweifelhaften Behauptung bilden strenger gehaltene schwarze Versalien den seriösen Schriftzug "Polizei", während sich darunter, und jeweils hinter den musikalischen Zuschreibungen "Keys", "Drums" und "Bass", drei Handynummern verteilen. Eine Tour 2018 mit entsprechenden Terminen lässt sich dem Plakat ebenfalls entnehmen, aber das ist dann doch nicht ganz so aufregend wie die köstlich-kritische Abfolge an Botschaften darüber.

Es ...