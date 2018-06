10. Juni 2018, 18:55 Uhr Bahn und Bus in München Zu viele Tarife, zu viel Verwirrung

stellen keine redaktionelle Meinungsäußerung dar, dürfen gekürzt und digital veröffentlicht werden unter Angabe von Name und Wohnort. Bitte geben Sie Adresse und Telefonnummer an. Kontakt per E-Mail unter forum-region@sueddeutsche.de , postalisch unter: Süddeutsche Zeitung, Leserforum Region, Hultschiner Straße 8, 81677 München.

Kunden wünschen sich mehr Klarheit und Unterstützung

"Glücksspiel am Automaten" vom 5. Juni:

Nicht zeitgemäß

Nun gibt es in München zahllose High-Tech-Unternehmen, aber bis zu den Verkehrsbetrieben sind die vielfältigen Möglichkeiten noch nicht vorgedrungen. Schon bei der letzten Erneuerung der Automaten hat man Prinzipien von Vorgestern (oder noch älter?) umgesetzt.

Google Maps und jedes Navigationsgerät leiten mich an mein Ziel. Aber in München ist es bis heute nicht möglich, am Fahrkartenautomaten sein Ziel einzugeben und ein Ticket zusammen mit einem Routenplan zu erhalten, der dem Kunden sagt, welche Verkehrsmittel er benutzen muss und wo er umzusteigen hat. Josef Feuerstein, Markt Schwaben

Fallenstellerei

Wie Sie schon schreiben, werden viele MVV-Nutzer ungewollt zu Schwarzfahrern, nur weil das System so kompliziert ist. Und auch gegen vermeintliche Schwarzfahrer, die wirklich offensichtlich einem Irrtum erlegen sind, zeigt die MVG unnachgiebige Härte und verweist standardmäßig auf die Tarif- und Beförderungsbestimmungen. Hier drei Fälle aus dem Alltag, wo es wirklich um Bagatellbeträge geht.

Falle Nummer 1 - Bahnsteigkarte: Eine Reisegruppe kommt aus dem Urlaub zurück und fährt mit einer Gruppen-Tageskarte vom Flughafen in die Innenstadt. Eine Person steigt am Ostbahnhof aus, zwei verlassen die S-Bahn am Hauptbahnhof und die letzten zwei fahren noch ein Stück mit der U-Bahn. Die, die vorher ausgestiegen sind, müssten eigentlich noch eine Bahnsteigkarte ziehen (was keinem der Fünf beim Kauf des Tickets bewusst war), sonst haben sie schlechte Karten, weil sie bei einer Vollkontrolle kein Ticket vorzeigen können.

Falle Nummer 2 - Fahrradkarte: Eine junge Frau ist im Besitz eines Jobtickets und will ihr kaputtes Radl zur Reparatur bringen. Am Automaten findet sie sich nicht zurecht und denkt sich, geh ich auf Nummer sicher und stempele für mein Rad zwei Streifen, in der Annahme, die Beförderung eines Fahrrades werde wohl kaum mehr kosten als für eine Person. Falsch gedacht. Sie wurde kontrolliert, rausgezogen, umstellt wie ein Verbrecher, und auch ein Kulanzersuchen bei der MVG brachte keinen Erfolg. Man benötigt für das Fahrrad eine Tageskarte, aktuell für 3,00 Euro, wogegen zwei Streifen 2,80 Euro kosten. Höchststrafe also für eine treue MVG-Kundin mit Jahres-Abo wegen 20 Cent!

Falle Nummer 3 - Verfallsdatum nach Preiserhöhung: Eine Kollegin kommt von außerhalb und hat eine IsarCard bis zur Arbeitsstelle, die im 3. Ring liegt. Am Abend will man sich im Kollegenkreis in der Innenstadt treffen. Die Kollegin hat noch eine Streifenkarte dabei, nur leider ist die wegen einer vorangegangenen Fahrpreiserhöhung ungültig geworden. Natürlich kann man die Fahrkarten gegen Aufpreis plus den Fahrtkosten zum MVG-Kundencenter umtauschen. Aber lohnt sich das? Die meisten werden die Karten wohl wegwerfen - ein Geschenk für die MVG.

Der Fahrgast ist ausnahmslos schuldig, wie ein MVG-Aufkleber in der S-Bahn zeigt: "Welche Gründe Sie auch vorbringen, es gibt keine Ausrede, die wir nicht schon gehört haben. Wir kennen sie alle und keine zieht". Alois Ritzinger, München