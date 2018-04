11. April 2018, 19:00 Uhr Auszeichnung Schneller als die Polizei

Christoph Obermaier stellt einen Dieb - noch vor den Fahndern

Von Martin Bernstein

Mit Absicherung von Lebensrisiken kennt sich Christoph Obermaier aus, der 22-Jährige ist Versicherungskaufmann. Vielleicht fiel ihm deshalb auf, dass da etwas nicht stimmte, als er am 30. August gegen 14.30 Uhr von seinem Arbeitsplatz im ersten Stock eines Wohn- und Geschäftshauses im Tal auf die andere Straßenseite schaute. Ein Mann saß da neben einer Steinsäule auf dem Boden, scheinbar ein Bettler. Und nur ein, zwei Meter entfernt eine Frau auf einem Stuhl des Segafredo-Straßencafés. Ihre Handtasche hatte die Frau neben sich gestellt, ebenfalls auf den Boden. Was Obermaier auffiel: Unmerklich rückte der sitzende Mann näher. Und näher. Plötzlich lag die Jacke des Mannes über der Tasche. Und dann waren sie weg - Jacke, Tasche, Mann. Gemütlich schlenderte der Dieb, jetzt wie ein normaler Spaziergänger, den Gehsteig entlang Richtung Sparkasse.

"Den hole ich leicht ein", dachte sich Christoph Obermaier. Er verließ seinen Arbeitsplatz, ging vorbei am Pizzaverkauf, hinüber auf die andere Straßenseite. Und dort stieß er auf den Taschendieb. Ob der ihn verstand, weiß Obermaier nicht. Doch der Tätowierte mit dem Goldkettchen verstand offenbar gut genug, was es bedeutete, als sich der 22-Jährige mit der beeindruckenden Statur vor ihm aufbaute. "Angst?", sagt Obermaier heute, nein, Angst habe er nicht gehabt bei seinem Eingreifen. Er habe nicht gedacht, dass ihm etwas passieren könnte: "So böse schätze ich Menschen nicht ein." Und tatsächlich: Ohne Gegenwehr drückte der Taschendieb Obermaier die geklaute Tasche in die Hand und verdrückte sich. Obermaier brachte die Tasche zurück zur Eigentümerin. Die, eine 61 Jahre alte Pflegehelferin aus München, fiel aus allen Wolken. Sie hatte noch nicht einmal bemerkt, dass ihre Tasche weg gewesen war.

Doch auch für Obermaier hielt der Tag noch eine Überraschung bereit. Als nämlich kurze Zeit später Taschendiebfahnder der Kriminalpolizei bei ihm im Büro auftauchten und ihm berichteten, dass sie den Übeltäter zusammen mit zwei Komplizen geschnappt hatten. Was der 22-Jährige nicht wissen konnte: Sowohl der Taschendiebstahl als auch sein Eingreifen waren unter den Augen der Polizei geschehen. Zusammen mit zwei Komplizen hatte der Dieb schon am Vortag am Hauptbahnhof und am Marienplatz zugeschlagen und war dabei von einer Kamera gefilmt worden. Als einer der drei, ein 44-Jähriger, am folgenden Mittwoch im Tal auf Beutezug ging, fiel er zwei Taschendiebfahndern auf. Noch bevor diese eingreifen konnten, kam Christoph Obermaier.

Dem Fahndungserfolg tat das keinen Abbruch. Der Dieb sowie seine 47 und 27 Jahre alten Komplizen wurden kurz danach festgenommen. Die Beute vom Vortag - Bargeld und ein Handy - hatten sie noch bei sich. Im Januar wurden alle drei zu Gefängnisstrafen verurteilt. Christoph Obermaier, der so beherzt eingegriffen und danach, als sei es das Selbstverständlichste der Welt, sich wieder zur Arbeit an seinen Schreibtisch gesetzt hatte, wurde am Mittwoch im Polizeipräsidium belobigt. Mit 150 Euro bedankte sich Erster Kriminalhauptkommissar Konrad Raab, Leiter des zuständigen Fachkommissariats, bei dem jungen Münchner für dessen couragierte Tat.