15. März 2018, 13:54 Uhr Ausstellung Wohnst du schon oder suchst du noch?

Das Architekturmuseum in der Pinakothek der Moderne widmet sich dem Wohnungsbau in Bayern in den vergangenen 100 Jahren.

Von Evelyn Vogel

Können wir uns das Wohnen in den Städten noch leisten? Diese Frage treibt immer mehr Menschen um. Vor allem Betroffene, die keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden. Die Gründe sind vielfältig. Die Boden- und Immobilienpreise explodieren, weil es immer weniger freies Bauland gibt. Weil der soziale Wohnungsbau über Jahrzehnte vernachlässigt wurde. Weil Bauherren Wohnungen oft nur noch als Investitions- und Spekulationsobjekte sehen. Politiker müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, das Thema verschlafen zu haben. Denn es wird immer deutlicher, dass eine verfehlte staatliche Wohnungsbaupolitik mit Schuld hat an der Misere. Wenn die öffentliche Hand das Grundrecht auf bezahlbaren Wohnraum nicht schützt und stützt, sondern dem freien Markt überlässt, muss sie sich nicht wundern, wenn dieser die Preise diktiert und immer weiter nach oben treibt.

So passt die hoffentlich kritische Fragen stellende Ausstellung "Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen!" im Rahmen des Jubiläumsjahres 2018 "Wir feiern Bayern" über 100 Jahre Wohnungsbau im Freistaat bestens in die aktuelle Diskussion. Illustriert werden soll die Geschichte des Wohnungsbaus von den Anfängen der ersten staatlichen Initiativen zur Wohnungspolitik nach dem Ersten Weltkrieg bis zu gegenwärtigen Aufgaben und Förderkonzepten. Das in der Weimarer Verfassung 1919 verankerte Recht auf Wohnen legte den Grundstein für eine soziale Wohnungspolitik. Doch wie wurde dieses Recht in Laufe der vergangenen 100 Jahre wahrgenommen, wie ausgelegt?

Chronologisch sollen anhand von mehr als 40 Beispielen architektonische Lösungen der Wohnungsfrage im Zusammenhang mit politischen Maßnahmen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dargestellt werden. Ein Schwerpunkt liegt auf den Bau- und Siedlungsprogrammen. Neben Fotografien und Planmaterialien gibt es zahlreiche Modelle und historisches Filmmaterial in der Ausstellung zu sehen. Und sie lädt die Besucher ein, sich an einer Umfrage zur Wohnungssituation zu beteiligen. Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage wird vermutlich lauten: Immer seltener.

Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen! Wohnungsbau in Bayern 1918 | 2018, bis 21. Mai, Di.-So. 10-18 Uhr, Do. bis 20 Uhr, Architekturmuseum in der Pinakothek der Moderne, Barer Str. 40, mehr Infos hier.