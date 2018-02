14. Februar 2018, 19:01 Uhr Ausgerastet Bei Ex-Partnerin randaliert

Polizei nimmt 37-Jährigen in der Wohnung der Frau in Moosach fest

Ein 37 Jahre alter Mann ist von der Münchner Polizei am Montag festgenommen worden, als er in der Wohnung seiner ehemaligen Partnerin in Moosach randalierte. Zuvor soll er von der 38-jährigen Frau Geld gefordert und sie mit dem Tod bedroht haben. Letzteres bestreitet der Mann allerdings.

Laut Polizei leben der 37-Jährige und die 38-Jährige schon seit geraumer Zeit in Trennung. Während dieser Zeit verließ der Mann das Bundesgebiet und kam nur noch sporadisch nach München. Am Montag gegen 13 Uhr freilich meldete er sich gleich mehrere Male am Telefon bei seiner früheren Lebensgefährtin. 2500 Euro für einen Neustart in seiner alten Heimat Montenegro soll der Mann gefordert haben. Als die 38-Jährige ihm kein Geld geben wollte, habe er damit gedroht, sie "abzuschlachten und ihr den Schädel mit einem Schlagstock einzuschlagen". Auch gegen die Familie der Münchnerin habe ihr Ex-Partner Drohungen ausgestoßen, wenn das Geld nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt übergeben werde, erzählte die Frau.

Im Laufe des Tages tauchte der Mann dann persönlich in der Wohnung der Frau auf, zerriss dort alte Fotos und zerstörte eine Tasche, die er seiner Partnerin in einst besseren Tagen geschenkt hatte. Die Frau rief die Polizei, die nahm den 37-Jährigen noch in der Wohnung fest. Eine Geldforderung räumte er ein, bestritt aber laut Polizei die Drohungen.