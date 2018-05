24. Mai 2018, 18:49 Uhr Ausgehen Schönes Wochenende

Veranstaltungstipps aus der SZ-Redaktion

Von Axinja Weyrauch

Empfehlungen für Freitag:

E-Bikes erobern die Städte, die Waldwege und sogar die Berge. Wer gern mal eins ausprobieren möchte, ist bei den E-Bike Days am Coubertinplatz im Olympiapark richtig. Heute und morgen von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Fans von Agatha Christie bleiben nach der E-Bike Session gleich da: Das Kino am Olympiasee zeigt heute den Film "Mord im Orient Express". 13 Fremde in einem Zug, ein Mord. Jeder könnte es gewesen sein. Miträtseln ab 21.15 Uhr, Tickets kosten zwischen acht und zwölf Euro. Der Film ist ab zwölf Jahren freigegegeben.

Englisch- und spanischsprachige Singer-Songwriter-Klänge gibt es heute von der Gaby Moreno Group in der Unterfahrt. Die in Guatemala geborene Sängerin wird gern mit Norah Jonaes oder Katie Melua verglichen. Ab 20 Uhr, Tickets kosten 28 Euro, für Mitglieder oder Studenten 20.

Für Samstag:

Salsa, Swing, Techno, Volkstanz, Hip-Hop... Die Liste der Stile ist lang, die bei "Tanz den Gasteig - Walpurgisnacht Vol. II" geboten werden. Jeder der Lust hat, kann von 15.30 Uhr an zu den vielen Workshops vorbeikommen. Der Eintritt ist frei,.

Dieses Wochenende finden die Hofflohmärkte in Berg am Laim statt. Derzeit sind mehr als 35 Höfe angemeldet. Von 10 bis 16 Uhr.

Die Wetteraussichten sind sensationell, also ab an den Strand! Bei "Days at the Beach - Elektronisch am Kulturstrand" am Vater-Rhein-Brunnen legen heute Felix Adam und Moritz Butschek vom Bahnwärter Thiel und von Two in a Row auf. Von 17 bis 23 Uhr.

Für Sonntag:

Die Löwen wollen wieder in die 3. Bundesliga. Nach dem Hinspiel am Donnerstag geht es heute beim zweiten Relegationsspiel zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Saarbrücken im Grünwalder Stadion um alles. Das Spiel ist ausverkauft, aber gute Stimmung gibt es auch beim Public Viewing im Löwenstüberl, im Backstage oder auch im Substanz.

Die Freunde A und O sind sehr verschieden. Ihre Geschichte erzählt das mit einem Preis ausgezeichnete Stück "Himmel und Hände" in der Schauburg. Es geht um Gegensätze, Gemeinschaft und Einsamkeit. Für Kinder ab sechs Jahren, los geht es um 16 Uhr.

Die Flohmarktsaison ist angelaufen: Am Bahnwärter Thiel am Viehhof findet wieder "Krims & Krams" statt. Der Flohmarkt beginnt um 14 Uhr. Wer einen eigenen Standplatz möchte: Den gibt es bereits ab 13 Euro.