28. Mai 2018, 18:51 Uhr Aufstieg in die dritte Liga Friedliche, aber frenetische Löwen-Feier

Frenetisch, laut und leidenschaftlich haben Tausende Löwen-Fans am Sonntag den Aufstieg des TSV 1860 in die dritte Liga gefeiert. Manchem Anwohner rund ums Grünwalder Stadion mag bei der kollektiven Ekstase vielleicht etwas mulmig zumute geworden sein, doch laut Polizei blieben der kontrollierte Platzsturm und die Feier ausgesprochen friedlich. Das "polizeiliche Fazit" falle "sehr positiv aus", vermeldete das Präsidium am Montag. Ebenfalls am Montag forderte die CSU-Fraktion im Münchner Rathaus, die Stadt möge für den TSV "kurzfristig und zeitnah" einen Empfang ausrichten. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) kündigte unabhängig von dem Antrag aber ohnehin an, Spieler, Trainer und Offizielle vor Beginn der neuen Saison im Rathaus empfangen zu wollen. Um einen Termin zu vereinbaren, werde er auf den Verein zugehen.

Ein paar Fans wollten sich am Sonntag noch ein Andenken an das legendäre Spiel mitnehmen: Laut Polizei wurden vier Männer dabei beobachtet, wie sie einen Torpfosten aus dem Stadion trugen. Sie wurden vorläufig festgenommen, dann aber wieder freigelassen. In "Einzelfällen" habe die Polizei zudem Pfefferspray eingesetzt, als Sechzig-Fans ein Tor am Eingang aufdrückten, um ohne Karte ins Stadion zu gelangen. Schlägereien zwischen Löwen-Anhängern und den Fans des 1. FC Saarbrücken habe es keine gegeben, berichtet die Polizei.