28. Mai 2018, 18:51 Uhr Auf neun Hektar Fläche Vielfalt durch Teilung

Drei Planungsbereiche und sechs Architekturbüros

Von Johannes Korsche

Auf dem ehemaligen Geländer der Paulaner-Brauerei in der Münchner Au entwickelt die Bayerische Hausbau seit 2011 ein neues Wohnquartier für etwa 3500 Menschen. Insgesamt entstehen auf dem Areal an der Reger-, Welfen- und Falkenstraße 1500 Wohnungen. Es ist eine der größten Umstrukturierungsmaßnahmen im zentrumsnahen Stadtgebiet. Die Hausbau hat dafür das Gebiet in drei Planungsbereiche unterteilt, die von jeweils zwei Architekturbüros betreut werden. So sollen abwechslungsreiche Fassaden und Konzepte entstehen.

Die ersten Bewohner werden Anfang 2020 in ihre Wohnungen an der Falken- und Welfenstraße einziehen. 2023 schließlich sollen dann die letzten Wohnungen an der Regerstraße fertig sein. Neben den Wohnungen entstehen auch vier Kindertagesstätten mit 250 Kindergarten- und 144 Kinderkrippenplätzen. Eine der Kitas kommt beispielsweise in die ehemalige Braumeister-Villa am Auer Mühlbach. Außerdem sind in allen drei Baugebieten auch Gewerbeflächen im Erdgeschoss vorgesehen, zum Beispiel für einen Supermarkt an der Falkenstraße und für eine Gastronomie an der Ecke Reger- und Welfenstraße.

Ein sogenannter öffentlicher Quartierspark auf dem Baugebiet entlang der Regerstraße soll zukünftig die Untere mit der Oberen Au für Fußgänger und Radfahrer verbinden. Um ausreichend Spielplätze für Jugendliche und Kinder zu schaffen, wird der nahe gelegene Kronepark aufgewertet. Außerdem kommt ein Grundschulneubau an die Hochstraße.

Wegen der Preisgestaltung wurde die Hausbau öffentlich mehrfach kritisiert. So werden die teuersten Mietwohnungen wohl mehr als 20 Euro pro Quadratmeter kosten. Bei den Eigentumswohnungen werden Spitzenpreise von bis zu 20 000 Euro pro Quadratmeter genannt.