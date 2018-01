10. Januar 2018, 18:56 Uhr Auf der Autobahn Flüchtlinge im Lastwagen









Eingepfercht im Stauraum eines Lastwagens sind drei Flüchtlinge illegal nach Deutschland eingereist. Die Münchner Polizei hat die Männer bei Aschheim befreit und fahndet jetzt nach den Schleusern. Vermutlich hatten sich die Flüchtlinge, ein 20-Jähriger aus Pakistan sowie ein 20- und ein 25-Jähriger aus Afghanistan, im slowenischen Grenzgebiet in dem Lkw versteckt, als die beiden Fahrer aus Griechenland gerade eine Pause einlegten. Laut Polizei drängten sie sich in einem Fach unter dem Auflieger zusammen, das für Ersatzreifen und Werkzeug gedacht ist. Als sich der Lkw auf der A 99 bei Aschheim befand, hörten die Fahrer plötzlich Klopfgeräusche. Sie hielten an und riefen die Polizei. Die Beamten befreiten die drei Männer unverletzt aus dem Fahrzeug. Ein Schleuserverdacht gegen die Lkw-Fahrer bestehe nicht.