28. Februar 2018, 22:05 Uhr Auf dem Nockherberg Glorreiche Halunken

Bei der Singspiel-Premiere von Richard Oehmann und Stefan Betz wird der Nockherberg zum Wilden Westen. Luise Kinseher muss diesmal gleich zwei Herrscher begrüßen - und verkündet ihren Abschied

Von Wolfgang Görl

Der Bayerische Defiliermarsch ist verklungen, Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hat den zeremoniellen ersten Schluck aus dem großen Salvator-Humpen getan - es ist das letzte Mal, dass er als "Pater patriae", als Vater des Vaterlandes, auf dem Nockherberg die Huldigung des Brauereichefs Andreas Steinfatt entgegennimmt. Im nächsten Jahr ist ein anderer dran, aller Wahrscheinlichkeit nach Markus Söder, sofern die Wähler mitmachen. Nun aber hat erst einmal Mama Bavaria das Wort, zum achten Mal verkörpert von der Kabarettistin Luise Kinseher, an deren Salvatorrede Thomas Lienenlüke mitgeschrieben hat. Und zum letzten Mal. Denn überraschend sagt sie am Ende: "Ihr müsst halt ab jetzt ohne mich zurechtkommen."

Wie es sich für eine Landesübermutter gehört, begrüßt sie aber zuerst die Herrscher: "Sowas hat es hier noch nie gegeben. Noch nie hatte Bayern so viele Ministerpräsidenten. Und zwar zwei: einen amtierenden und einen gefühlten." Wobei der eine, der gefühlte nämlich, also Söder, ihr schon allmählich unheimlich wird: "Der Bua ist jetzt schon zum siebten Mal in der Pubertät! Wobei er es diesmal sogar geschafft hat, dass nicht er selber, sondern der Horst Seehofer die Pickel bekommt."

So fulminant, so herrlich hinterfotzig geht es weiter. Dass Seehofer, "der Horst", nach Berlin geht, findet Mama Bavaria natürlich zum Heulen. Aber immerhin, er wird ja praktisch Minister für alles. "Ich glaube ja, man hat sich in ganz Deutschland nichts sehnlicher gewünscht als Horst Seehofer als Heimatminister. Ich frag mich nur: Wie geht es da einem Oberlausitzer? Der Oberlausitzer denkt sich doch: "Kaum ist der Russe weg, kommt der Bayer."

Stolz ist die Mama auch auf Alexander Dobrindt: "Also wenn er ein Dreijähriger wäre, würde man sagen: Hochbegabt!" Nur leider hat er als Verkehrsminister diese Intelligenz nicht richtig zur Geltung bringen können: "Viele behaupten deswegen, seine größte historische Leistung als Verkehrsminister wird mal darin bestehen, dass er das Brillengestell gewechselt hat. Stimmt! Da haben wir in Bayern Honigbienen mit einer größeren Lebensleistung."

Sorgen macht sich Mama Bavaria über die Zukunft von Ilse Aigner: "Du warst dem Horst Seehofer immer so treu ergeben, hast immer gesagt, du bist da, wo er dich braucht - und was machst du jetzt, wo es nichts mehr zum Abspülen gibt?" Ja, höchste politische Ämter, tadelt die Salvator-Rednerin, sind für CSU-Frauen noch immer unerreichbar. Auch für Aigner. Am Ende macht die fürsorgliche Bayernmutter ihr aber Mut: Eines Tages werden all die Söders, Seehofers und Dobrindts abgewirtschaftet haben. "Und dann Ilse! Und dann kommst du!"

Der SPD widmet sich Mama Bavaria nur am Rande. Eine Empfehlung für die sozialdemokratischen Gegner der großen Koalition hat sie aber: "Wenn ihr wissen wollt, wie aus einem Zwerg in der Opposition ein Riese wird - dann schaut hoffnungsfroh nach Bayern!"

Kleine Pause zum Verschnaufen, dann ertönt die Glocke fürs Singspiel - die Premiere für Richard Oehmann und Stefan Betz, die gemeinsam Regie führen und das Buch geschrieben haben. Ihr Stück "Die glorreiche 7" spielt im Wilden Westen, und wenn man das von Evi Stiebler und Betty Morell gestaltete Bühnenbild anschaut, wird man ein dezent platziertes Denkmal für Marcus H. Rosenmüller entdecken, den famosen Vorgänger der neuen Regisseure: Auf der Holzfassade der Western-Bäckerei, die zwischen Saloon und Totengräber-Bude steht, prangt der Name "Rosemiller".

Zeit, die Kulisse zu bestaunen, bleibt aber nicht viel, denn da steht schon Dieter Reiter, parodiert von Gerhard Wittmann, auf der Bühne, öffnet mit dem Spruch "Rauszogn is!" eine Whiskeyflasche und trinkt: "Auf einen friedlichen Western!". Reiters Morgenlied ist eine, nun ja, anrührende Hommage an die Heimat: "In der Hoamat hat des Hirnkastl Pause, weil z'Haus is am Schönsten daheim."

Als dann ein verwahrloster Indianer (Stefan Murr) die Whiskeyflasche klaut und auch noch den mit Zunftzeichen geschmückten Maikaktus schändet, ahnt man schon, dass dies eine skurril-aberwitzige Revue werden wird. Da darf natürlich Markus Söder nicht fehlen, genauer gesagt, "El Marco", der präpotent auftretende Held im Texmex-Look - wieder mal eine Paraderolle für den formidablen Stephan Zinner, der hier seinem Affen reichlich Zucker geben darf. El Marco wird begleitet von einem Fanklub, drei Gauchos von der Jungen Union (Ferdinand Schmidt-Modrow, Andreas Unterreiner, Dominik Glöbl) mit "El-Marco-Schildern", die jeden Satz ihres Idols bejubeln. El Marco ist der Boss, aber es gibt noch einen anderen Boss: Horst Seehofer (Christoph Zrenner). Wenn der eine "Hüh" sagt, sagt der andere "Hott", aber beide tun so, als wären sie unzertrennliche Freunde. Kein Wunder, dass Cowgirl Ilse Aigner (Angela Ascher) es langsam satt hat, mit den zwei Alpha-Männer umherzuziehen: "I bin schon vui z'lang mit de zwoa unterwegs."

Tja, eigentlich will die Marco-Horst-Bande ein glorreiches Septett bilden, aber dazu fehlt es an Leuten. Zusammen mit Ilse sind sie nur zu dritt, die anderen sind auf der Strecke geblieben. "Wir sind in unseren eigenen Kugelhagel gerannt", klagt Seehofer. Da trifft sich es sich gut, dass der Grüne Anton Hofreiter (Wowo Habdank) auf einem Steckenpferd einreitet und seine Dienste anbietet: "Ich hab gehört, hier werden Helden gesucht." Womit er kämpft, macht er auch gleich klar: "Meine Waffe ist der Humor." Und noch eine Kandidatin kommt: Natascha Kohnen, die Calamity-Kohnen, hinreißend echt dargestellt von Nikola Norgauer. "Ach, es ist schon ein Dilemma. Man sieht nichts von meinem Glamour. Mit Gejodel wär ich populär:" Und dann jodelt sie tatsächlich, so virtuos wie noch nie ein Sozi.

Oehmann und Betz haben gar nicht erst versucht, allzu viel Tagespolitik in ihr Spiel einzubauen. Viel mehr geht es um die Figuren selbst und um die vertrackten Verbindungen untereinander. So ist es herrlich komisch, wie Seehofer sein Abschiedslied - Tobias Weber hat die tolle Musik des Singspiels geschrieben - anstimmt, und nach jedem "Pfüagott" postwendend wieder zurückgekehrt, denn seine Mission ist ja noch nicht zu Ende: "Ich wollt' ja noch diese Startbahn bauen. Und verhindern!" Aber nicht mit El Marco, der gebetsmühlenartig zurücksingt: "Sieh es ein, alter Horst, du musst jetzt gehen." Und allmählich stimmen alle ein. Traurig, gewiss, aber Seehofer fällt ja weich: in die Arme von Angela "Angelina" Merkel (Antonia von Romatowski), einer hochaufgebrezelten Saloon-Kurtisane, deren Devise lautet: "Ich bring die Männer um den Verstand mit verschärfter Langsamkeit."

Dann aber große Aufregung, Reiter schlägt Alarm: "Ab sofort herrscht in der gesamten Stadt Indianerwarnung." Für El Marco ist das kein Anlass, seinen Hochmut sinken zu lassen: "Keine Panik! Wir gestalten das Blutbad so subtil wie möglich." Es kommt aber nur ein einsamer Krieger, der sich beklagt, was man aus seinem Land gemacht hat. "Da is unser Zelt gstanden, da die Schwitzhüttn und da vorn der Hobbywigwam." Und jetzt. Alles weg. El Marco ficht das nicht an: "Wer seine Heimat liebt, der versiegelt sie."

Erneut Indianerwarnung. Diesmal schlägt der Totengräber (Claus Steigenberger) Alarm. Was dann folgt, ist die größte Überraschung des Abends. Ist tatsächlich ein Coup. Apanatschi tritt auf, die wirkliche, echte und wahrhafte Apanatschi, die schöne Indianer-Squaw aus dem Winnetou-Film von 1966, wie damals gespielt von der wirklichen, echten und wahrhaftigen Uschi Glas. Wäre die Jungfrau Maria plötzlich auf der Nockherberg-Bühne erschienen, die Verblüffung wäre nicht geringer gewesen. Apanatschi ist mittlerweile eine Immobilien-Investorin, eine, die die ganze Westernstadt gekauft hat. Und leider, die Mieten werden da schon steigen, nicht jeder wird mithalten können. Eine moderne Indianerin wie Apanatschi kennt da keine Schmerzgrenze: "Mei, Heimat muss man sich halt auch leisten können."