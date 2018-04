17. April 2018, 18:54 Uhr Auf dem Marienplatz Demo für die Kammerspiele

Eine Demonstration zur Zukunft der Kammerspiele findet am Mittwoch, 18. April, zwischen 19 und 22 Uhr auf dem Marienplatz statt. Unter dem Motto "Kammer! Jetzt!" hat Christian Steinau, wissenschaftlicher Mitarbeiter der LMU und SPD-Mitglied, die Demonstration als Privatperson angemeldet. "Ich lebe erst seit sechs Monaten in München. In dieser Zeit war jeder Besuch in den Münchner Kammerspielen ein Erlebnis. Jede Aufführung war eine Aufforderung sowohl über das Theater, aber auch über die Stadt München nachzudenken", heißt es in dem Aufruf zur Demonstration. Es gehe Steinau weniger um die Personalie des scheidenden Intendanten Matthias Lilienthal, sondern mehr um kulturpolitische Entscheidungen. Bei der Demo sollen kulturelle Akteure zu Wort kommen. Steinau fordert überdies eine Positionierung aller im Stadtrat vertretenen Parteien zum Thema Kammerspiele.