Winterpremiere im Circus Krone: Jongleur Ferreri fällt der Ballkasten auf den Kopf - am nächsten Tag tritt er wieder auf

Von Barbara Hordych

Das Wichtigste gleich vorneweg: Der Ball-Jongleur Michael Ferreri, dessen Auftritt als Auftakt zur zweiten Winterpremiere im Circus Krone erst angekündigt wurde und dann doch ausfiel, hat nur eine kleine Platzwunde erlitten. "Und er hätte es beinahe noch geschafft, rechtzeitig aus dem Krankenhaus zurück zu sein, um sich im Finale mit den anderen Artisten dem Publikum zu präsentieren", sagt Krone-Sprecherin Susanne Matzenau. Was war passiert? Dem 21 Jahre jungen Deutsch-Spanier, der eben erst für seine Neun-Ball-Jonglage mit dem "Bronzenen Clown" beim Zirkusfestival in Monte Carlo ausgezeichnet worden ist, war sein zuvor eigenhändig in zwölf Metern Höhe an der Decke montierter "Ballkasten" samt Inhalt auf den Hinterkopf gefallen - exakt zu dem Zeitpunkt, als er die Manege betrat. Die 3 000 Premierengäste, darunter Heino Ferch, Günther Maria Halmer und Regisseur Joseph Vilsmaier, blieben ratlos raunend zurück. Nach zehnminütiger Unterbrechung, in der der Däne "Bonbon", seine Frau Tiina und ihre zwei Kinder als sprichwörtliche Pausenclowns vorgezogen wurden, ging es dann allerdings reibungslos weiter, getreu dem Motto: The show must go on.

Solch ein Schreckmoment lässt einen freilich schwindelerregende Nummern wie die des Deckenläufers Alex Michael, der ohne Netz und Sicherheitslonge arbeitet, noch einmal ganz anders erleben: Der brasilianische Luftartist spaziert in zwölf Metern Höhe kopfüber hängend von Schlaufe zu Schlaufe durch die Zirkuskuppel, zeigt als Höhepunkt einen Sprung von einem Trapez zum anderen, sich nur mit den Füßen auffangend. Spätestens aber mit dem Auftritt der dynamischen "High 5" aus Ungarn, die mit gewagten Sprüngen, Überschlägen und Salti auf Trampolin und Fangstuhl wetteiferten, war der "Zwischenfall" vom Anfang komplett vergessen. Die tempogeladene Flugshow, die drei junge Männer, eine Frau und ein grün maskiertes "Marsmännchen" zeigten, war schon beim European Youth Festival in Wiesbaden 2016 der große Gewinner - und wurde von der Ex-Direktorin Christel Sembach-Krone noch selbst vom Fleck weg engagiert. Der im vergangenen Sommer verstorbenen Prinzipalin, einer Meisterin der Pferdedressur, ist denn auch das Programm "Hommage" gewidmet.

Das enthält eine Nummer, mit der sie um die Jahrtausendwende für Furore gesorgt hat und die in den darauffolgenden Monaten in europäischen Zirkussen nachgeahmt wurde: Die Schwarz-Weiß-Komposition "Riverdance" verbindet Pferde und Stepptänzer zu den Klängen von "Lord of The Dance". Und die Choreographie beweist, wie gut die irische Musik mit dem natürlichen Rhythmus der Pferde zusammenpasst. Präsentiert werden die Hengste, schneeweiße Araber und pechschwarze Noniusse, von Sembach-Krones Adoptivtochter Jana Mandana und deren Ehemann Martin Lacey Jr.

Mit stehendem Applaus wurde die Rückkehr des vielfach ausgezeichneten englischen Dompteurs und "Showman of The Year" zur zweiten Winterpremiere gefeiert, der nun gemeinsam mit seiner Frau als neues Direktorengespann die Geschicke des Zirkus leitet. So charmant seine Beteiligung an "Riverdance" auch ist - für Begeisterungsstürme sorgt er wieder in seinem ureigenen Metier und gleich mit einer neuen Rekordleistung im Raubtierkäfig: 22 Löwen und Tiger, die erstmals gemeinsam den Hochsitzer präsentieren.

Schon am Tag darauf übrigens trat der verunglückte Jongleur wieder auf - bekommt allerdings seine Bälle nicht mehr elektronisch "von oben" herab-, sondern ganz "handgemacht" von einem Kollegen zugeworfen.