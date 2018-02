27. Februar 2018, 20:30 Uhr "Arthur & Claire"-Premiere Hader lebt

Josef Hader und Hannah Hoekstra, deren todessehnsüchtige Figuren Arthur und Claire sich gegenseitig am Leben halten wollen.

Frohsinn und Frost: die Filmpremiere von "Arthur & Claire"

Von Gerhard Fischer

Als Hannah Hoekstra die "Filmwirtschaft" im City-Kino betritt, sagt sie in sehr gutem Deutsch, dass sie bei den Dreharbeiten zu "Arthur & Claire" noch gar kein Deutsch konnte. "Ich habe nur den Text gelernt." Erstaunlich. Hoekstra setzt sich an den Tisch und lacht. Sie ist sehr lebendig und zugewandt. Natürlich hat sie diesen Akzent, den alle Niederländer haben, wenn sie Deutsch sprechen. In "Arthur & Claire" sagt sie als Claire, sie spreche dieses "schreckliche Rudi-Carrell-Deutsch". Stimmt nicht. Bei ihr klingt ...