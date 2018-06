3. Juni 2018, 16:04 Uhr Arnulfstraße Nächtlicher Überfall

Zwei unbekannte Räuber bedrohen einen Touristen mit einem Messer und flüchten mit mehreren hundert Euro Beute.

Ein Tourist aus Hessen ist in München von zwei unbekannten Räubern überfallen und mit einem Messer bedroht worden. Wie die Polizei berichtet, befand sich der 35-Jährige in der Nacht auf Samstag gegen drei Uhr nach einem Barbesuch auf dem Weg zu seiner Unterkunft, als er an der Arnulfstraße auf Höhe des Mercedeszentrums von zwei Männern angesprochen wurde. Plötzlich habe einer der Männer ein Messer gezogen, es an den Hals des 35-Jährigen gehalten und seine Geldbörse verlangt. Mit mehreren Hundert Euro Beute flüchteten die Räuber dann in Richtung S-Bahnhof Donnersbergerbrücke. Das Opfer blieb unverletzt.