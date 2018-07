9. Juli 2018, 18:49 Uhr Architekturprofessorin "Es braucht nicht immer gleich eine Großinvestition"

Silke Langenberg hat mit Studenten Modelle für ein Isarbad entworfen. Sie ist sicher, dass einfache Mittel reichen, um den Fluss zugänglicher zu machen

Interview von Thomas Anlauf

Mit Architekturstudenten der Hochschule München hat Silke Langenberg monatelang Modelle für ein Flussbad in der Isar entwickelt. Die Professorin für Bauen im Bestand, Denkmalpflege und Bauaufnahme an der Hochschule fasziniert die Idee eines Flussbads mitten in der Stadt.

Sie haben sich mit Studenten intensiv mit einem Isarflussbad beschäftigt. Wie realitätsnah waren die Lösungen denn?

Es gab eine ganze Bandbreite von Lösungen, etwa solche, die mit einem relativ kleinen Aufwand gebaut werden könnten und andere Konstruktionen, die aufwendiger, aber trotzdem realistisch waren. Es waren eigentlich keine utopischen oder absurden Entwürfe dabei.

Nun gibt es eine Stadtratsvorlage, wonach es für ein Flussbad möglichst gar keine neuen Bauten geben soll. Ist das sinnvoll?

Die Frage ist doch: Was braucht es überhaupt für ein Flussbad? Man müsste einfach die Isar leichter zugänglich machen, sodass man ins Wasser kommt und auch wieder hinaus. Dazu würden auch eine oder mehrere schwimmende Plattformen genügen. Denkbar wäre auch eine Art Badeschiff wie in Zürich. Das wäre eine temporäre Konstruktion, die man im Winter theoretisch an einen anderen Ort ziehen und dort überwintern lassen könnte. Gerade wenn bei Hochwasser Treibholz die Isar runterschwimmt, soll es sich ja nicht stauen.

Nah am Wasser gebaut: Das Flussbad Unterer Letten in Zürich kostet keinen Eintritt und ist von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet. (Foto: Florian Peljak)

Also ist für Sie eine wenig aufwendige Lösung für ein Isarflussbad denkbar?

Natürlich. Das Wichtigste ist doch, dass man die Isar fürs Baden freigibt, dort, wo es für Schwimmer sicher ist. Und dann muss man den Menschen nur die Möglichkeit geben, einfach und sicher ins Wasser und wieder hinauszukommen, mit einer Treppe, Leitern oder Ähnlichem. Man kann damit ja auch erstmal sehen, wie es die Leute annehmen. Es braucht doch nicht immer gleich eine Großinvestition.

Sie haben bis vor Kurzem in Zürich gelebt, dort lieben die Menschen ihre See- und Flussbäder. Eine Umfrage hat ergeben, dass jeder Zürcher mindestens ein Mal in der Woche schwimmen geht.

Nun, ich persönlich vermisse die Zürcher See- und Flussbäder und würde mich freuen, wenn es hier ein Flussbad gibt. Das ist doch etwas Tolles und vor allem ist es etwas für jeden. Ein Isarbad würde dazu beitragen, dass der Fluss präsenter in der Stadt ist. In vielen anderen Städten leben die Menschen mehr mit ihrem Fluss zusammen. Und man sieht ja auch in München, dass die Menschen die Isar lieben.

Silke Langenberg ist Professorin an der Hochschule München. Sie vermisst die vielen See- und Flussbäder in Zürich, wo sie zuvor lebte und arbeitete. Sie glaubt, dass ein Isarbad ohne großen Aufwand möglich wäre. (Foto: Florian Peljak)

Es gibt in München Kritiker, die sagen, dass man Zürich mit München nicht vergleichen kann: Die Isar sei ein Gebirgsfluss mit oft starker Strömung, außerdem das Wasser meist so kalt, dass das Flussbad ohnehin nur maximal drei Monate geöffnet hätte. Was sagen Sie den Kritikern?

Ich denke schon, dass ein Flussbad in München sinnvoll wäre. In Zürich ist das Wasser auch nicht immer warm. Dort kommt ja auch einiges an Gebirgswasser an. Manche Seebäder haben in Zürich auch das ganze Jahr geöffnet. Dort gibt es dann Saunen und man kann das eiskalte Wasser zur Abkühlung nutzen. Aber das braucht es in München doch eigentlich gar nicht. Man badet vielleicht nicht so lange in der Isar. Es würde doch reichen, wenn man einen langen Steg hat, steigt oben ins Wasser und am Ende wieder hinaus. Dann ist man auch schon erfrischt. Ich fände es für die Stadt einfach eine Bereicherung, wenn rund um die Isar mehr Leben stattfinden würde. Wer sitzt denn nicht gerne am Ufer und lässt die Beine ins Wasser baumeln? Dafür braucht es kein Millionenprojekt.