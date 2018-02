13. Februar 2018, 18:55 Uhr Arbeitsmarkt für Flüchtlinge Hürdenlauf durchs Ausländerrecht

Viele Unternehmen suchen dringend motivierte Mitarbeiter. Zugleich wollen viele Flüchtlinge eine Ausbildung machen und Geld verdienen. Ein Berufsberater der Arbeitsagentur versucht zu vermitteln. Doch über allem schwebt die Frage, wie lange die Schüler bleiben dürfen

Von Inga Rahmsdorf

Juri Wostal bittet die Schüler, sich kurz mit Vornamen vorzustellen. Cangin fängt an. Er ist 19 Jahre alt und hat in seinem Leben nur wenige Jahre eine Schule besucht, aber er weiß genau, was er nach seinem Mittelschulabschluss machen möchte: eine Ausbildung zum Zweiradmechatroniker. Cangin hat bereits mehrere Jahre Berufserfahrung. So würde man es wohl in einem Bewerbungsgespräch formulieren. Er selbst sagt: "Ich habe Motorräder repariert. Viele Jahre lang." Nicht nur in Syrien, wo er herkommt, sondern auch im Libanon, in der Türkei, in Libyen. Anerkannt wird das hier nicht. In Deutschland zählen Zertifikate. Aber seine Fähigkeiten und sein Wissen könnten ihm trotzdem nutzen. Und nicht nur ihm, sondern auch Arbeitgebern in Deutschland.

Damit Cangin und ein Ausbildungsbetrieb zueinanderfinden, vermittelt Wostal. Er ist Berufsberater der Arbeitsagentur München. Viele Firmen suchen händeringend nach Mitarbeitern, ganz besonders nach jungen Menschen, die einen Schulabschluss haben und eine Ausbildung machen wollen. Dazu zählen auch die Flüchtlinge, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind. "Ohne Zuwanderung könnten viele Ausbildungsstellen in München nicht mehr besetzt werden, Fachkräfte würden in Zukunft fehlen." Das hat Stadtschulrätin Beatrix Zurek gesagt, als sie vor zwei Wochen den neuen Bericht zur beruflichen Bildung vorgestellt hat. "Wir brauchen dringend Nachschub an qualifizierten Fachkräften", sagt auch Wilfried Hüntelmann, Chef der Arbeitsagentur. Viele Betriebe würden mittlerweile um jeden Auszubildenden kämpfen. "Flüchtlinge können helfen, diese Lücke zu verkleinern. Die meisten sind jung und motiviert."

Ein Donnerstagvormittag. Berufsberater Wostal ist zu Besuch in der Klasse B 1.4 in der städtischen Berufsintegrationsschule in der Balanstraße. Die Stadt hat diese Einrichtung geschaffen, um Flüchtlinge zwischen 16 und 25 Jahren auf das Berufsleben vorzubereiten. Hier können sie innerhalb von zwei Jahren ihren Mittelschulabschluss machen. Die Klasse ist eine von vielen in Deutschland, in denen mit viel Arbeit aller Beteiligten versucht wird, das umzusetzen, was täglich in politischen Debatten gefordert wird: Geflüchtete Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Doch die Klasse zeigt auch, dass der Einsatz von Schülern, Lehrern und Berufsberatern zunichte gemacht werden kann, wenn ihnen ausländerrechtliche Hürden im Weg stehen. Die Verunsicherung wachse, sagt Schulleiter Eric Fincks, weil Schüler befürchten, dass sie abgeschoben werden.

Dabei klingt es, als würde das, was die jungen Flüchtlinge sich für ihre Zukunft vorstellen, eigentlich gut zu dem passen, was die Stadtschulrätin und der Arbeitsagenturchef sich für München wünschen: Said hat in Afghanistan angefangen, Informationstechnik zu studieren, und möchte weiter im IT-Bereich lernen. Veysi aus der Türkei will Krankenpfleger werden und Abraham aus Eritrea als Schreiner arbeiten. Fatima aus Afghanistan möchte eine Ausbildung zur Krankenpflegerin absolvieren und die Kurdin Caziye medizinische Fachangestellte werden. Ramazan aus Afghanistan will sich zum Elektroniker ausbilden lassen und Sultan zum Busfahrer.

Wostal fragt nicht nach dem Aufenthaltstitel. Ihm geht es darum, gemeinsam mit den Schülern herauszufinden, welcher Beruf zu ihnen passt, aber auch, in welcher Branche sie realistisch eine Chance haben könnten. Und er schaut, wie er sie auf dem Weg dorthin unterstützen kann. Die 19 Schüler hören ihm aufmerksam zu, als er das duale Ausbildungssystem vorstellt. Sie sind alle vor zwei bis drei Jahren nach Deutschland gekommen. Es sind junge Menschen, die ihre Zukunft vor sich haben. Aber viele von ihnen haben Angst, dass ihnen nicht einmal die eine Chance gegeben wird - einen Schulabschluss und eine Ausbildung zu machen. Ganz egal, wie sehr sie sich auch anstrengen.

Einige der Schüler dürfen in Deutschland bleiben, bei anderen läuft noch das Asylverfahren oder ihr Antrag wurde abgelehnt. Umaru S., Schüler einer anderen Klasse, ist schon zweimal zum Flughafen gebracht worden, um abgeschoben zu werden. Seitdem lebt er in Angst, kann nicht mehr schlafen, weil er jede Nacht mit der Polizei rechnet.

"Wir könnten so zielführend arbeiten, wenn wir die Ruhe dazu hätten", sagt Schulleiter Fincks. Die Fortschritte, die die Schüler in den zwei Jahren an der Schule machen würden, seien enorm. Doch es gebe leider immer wieder Schüler, die frühzeitig die Schule verlassen, um sofort eine Ausbildung zu beginnen. Aus Angst davor, dass sie sonst abgeschoben werden. Das sei oft frustrierend für alle Seiten, sagt Fincks. In der Berufsintegrationsschule gehe es gerade darum, die jungen Leute so gut vorzubereiten, dass sie beispielsweise auch dem technischen Vokabular der Berufsschule folgen können. Finck zufolge, haben etwa 95 Prozent der Schüler die Schule mit einem einfachen oder qualifizierten Mittelschulabschluss beendet. 55 Prozent seien direkt in eine Ausbildung gewechselt und elf Prozent in weiterführende Schulen.

Wostal hilft auch dabei, passende Praktikumsplätze zu finden. "Das ist die Eintrittskarte für einen Ausbildungsplatz", sagt der Berufsberater. Die Rückmeldungen der Betriebe seien sehr gut, sagt Lehrerin Kathrin Schmitt. In ihrer Klasse hätten gerade zehn von 20 Schülern nach ihrem Praktikum ein Angebot für eine Ausbildungsplatz erhalten. Sieben davon seien aus Afghanistan, mit unsicherem Aufenthalt. Ob sie die Ausbildung antreten dürfen, wird die Ausländerbehörde entscheiden.