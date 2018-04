3. April 2018, 18:47 Uhr Arbeitskampf Nächster Warnstreik in städtischen Kitas am 10. April

Eltern müssen sich erneut auf geschlossene Kindertagesstätten einstellen. Wie das Bildungsreferat mitteilt, ist am Dienstag, 10. April, wegen der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst mit einem ganztägigen Streik in den kommunalen Krippen, Kindergärten, Häusern für Kinder, Tagesheimen und Horten zu rechnen. Es sei derzeit allerdings nicht bekannt, welche Einrichtungen bestreikt würden, genauso wenig, ob noch andere städtische Referate oder Betriebe aufgerufen werden. Eltern sollten daher in ihrer Kita nachfragen, ob sie geöffnet habe. Unter www.muenchen.de/kita beantwortet das Bildungsreferat zudem Fragen zum Warnstreik. Am 22. März rief die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi schon einmal zu Arbeitsniederlegungen auf. 2500 Mitarbeiter von Stadtwerken, Müllabfuhr, Wertstoffhöfen, Kitas, Stadtbibliothek, der Helmholtz-Gesellschaft und der Stadtverwaltung kamen dem nach.