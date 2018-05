3. Mai 2018, 21:08 Uhr Arabellahaus Letzter Ausweg für Arabellahaus

Auf einer Mieterversammlung hat Hermann Brandstätter, Geschäftsführer von Bayerische Hausbau, deutlich gemacht, dass die Immobilienfirma einen Abriss des Arabellahauses plane.

Es soll einen Architektenwettbewerb geben und dann soll nach fünfjähriger Bauzeit auf demselben Areal ein ähnliches Gebäude stehen, das aber den heutigen bautechnischen Ansprüchen gerecht wird.

Betroffen sind weit mehr als 550 Menschen, die sich jetzt um ihre Perspektive sorgen.

Von Inga Rahmsdorf

Drei Wörter und dahinter ein Fragezeichen. "Sanierung oder Abriss?" lautet die Überschrift der Folie, die Hermann Brandstätter an die Wand projiziert. So, als wäre das eine offene Frage. Doch es wird schnell klar, dass für die Bayerische Hausbau das Fragezeichen nicht mehr dorthin gehört. Abriss statt Sanierung. Das ist die eigentliche Botschaft, die der Geschäftsführer der Immobilienfirma den Mietern der 550 Wohnungen, der Praxen und Geschäfte des Arabellahauses bei einer Versammlung am Mittwochabend überbringt. Als Grund für den radikalen Schritt zählt Brandstätter eine lange Liste von Baumängeln auf. Und er spricht von der Zukunft, von einem neuen Arabellahaus.

Das städtische Planungsreferat bestätigt, dass es bereits Gespräche mit der Immobilienfirma über das Arabellahaus gegeben habe. Dazu könne man sich aber nicht äußern, und Stadtbaurätin Elisabeth Merk war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Geht es nach den Plänen der Hausbau, gibt es einen Architektenwettbewerb und dann soll nach fünfjähriger Bauzeit auf demselben Areal ein ähnliches Gebäude stehen, das aber den heutigen bautechnischen Ansprüchen gerecht wird. Eines, das ebenfalls das Stadtbild von München prägt und gleichzeitig all die Besonderheiten des heutigen Hochhauses beibehält, diese außergewöhnliche Mischung aus Wohnungen, Arztpraxen, Geschäften und Hotel. So lautet zumindest das Versprechen der Firma, die zu einem der größten Akteure auf dem Immobilienmarkt zählt und unter anderem das ehemalige Paulaner-Gelände entwickelt.

Nur, für die Bewohner des Arabellahauses ist diese Perspektive wenig vielversprechend. Sie sprechen von Angst und Ungewissheit. "Was wird aus uns", fragen sie. "Wohin können wir ziehen?" Betroffen sind schließlich weit mehr als 550 Menschen. Konkrete Antworten darauf haben die Vertreter der Bayerischen Hausbau nicht mitgebracht. Man werde gemeinsam nach individuellen Lösungen suchen, sagen sie. Und dass acht Jahre schließlich noch eine lange Zeit seien, zu lang für konkrete Pläne.

Doch gerade für die vielen älteren Bewohner, die teils schon seit Jahrzehnten im Arabellahaus leben, sei die ungewisse Perspektive beängstigend, kritisieren Mieter. "Wir schlafen seit Weihnachten nicht mehr gut, weil wir Angst haben", sagt eine Frau. "Ich bin 76 Jahre und würde gerne noch 20 Jahre hier leben", sagt ein anderer Mieter. So wie er schätzten viele Bewohner die gute Nachbarschaft und die unmittelbare Nähe zu Geschäften, Ärzten und zur U-Bahn. An die Bayerische Hausbau gerichtet sagt er: "Sie haben eine große soziale Aufgabe zu erfüllen."

Den Mietern, die angesichts des Fragezeichens hinter dem Wort Abriss doch noch die Hoffnung hegen, dass vielleicht alles ganz anders kommen könnte, dass um sie herum saniert wird und sie in ihren Wohnungen bleiben können, macht Brandstätter unmissverständlich klar: Egal ob Sanierung oder Abriss, das gesamte Gebäude muss geräumt werden. Bis zum 31. Dezember 2025, das verspricht er, könnten alle im Arabellahaus bleiben. Bis dahin lasse es sich gerade noch so leben mit den vielen Mängeln. Die Fassade muss ständig ausgebessert, die Löcher im Dach müssen geflickt und marode Leitungen ersetzt werden.

Doch 2026 soll Schluss sein mit dem ständigen Gefrickel. Dann sei das Arabellahaus so veraltet, dass nur noch sein Abriss Sinn ergebe. Sagt die Bayerische Hausbau. Keine 60 Jahre wäre das Gebäude dann alt. Nachhaltig ist das nicht, sagen Kritiker. Sie sprechen von ökologischem Wahnsinn, und verweisen auf den zusätzlichen Energieverbrauch, der entsteht, und den immensen Bauschutt, der anfällt, wenn man ein Gebäude abreißt, um es dann wieder neu aufzubauen, anstatt es zu sanieren.

Umbauen und modernisieren sei unmöglich, argumentiert Brandstätter. Die Statik sei bereits so ausgereizt, dass das Gebäude kein zusätzliches Gewicht mehr tragen könne. Das aber wäre nötig, wenn der Schallschutz ertüchtigt, eine neue Heizung, größere Leitungsrohre und energiesparende Maßnahmen eingebaut würden. "Ich zahle für 54 Quadratmeter 1200 Euro", sagt eine Mieterin. Wenn der Zustand des Hauses aber so schlecht sei, warum erhielten die Bewohner dann weiterhin Mieterhöhungen statt Mietminderungen angesichts der zusätzlichen Belastungen?

Und wer wird im neuen Arabellahaus wohnen? Haben die heutigen Mieter Anspruch, eine Wohnung zu ähnlichen Mietpreisen zu erhalten? Auch da will sich die Bayerische Hausbau nicht festlegen. Nur, dass sie den Mietern, die zurückkommen wollen, offen gegenüberstehe.