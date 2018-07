8. Juli 2018, 18:56 Uhr Antrag Fußgängerzone im Gärtnerplatzviertel

Das Gärtnerplatzviertel soll künftig ein Paradies für Fußgänger und Radler werden. Das fordert bereits seit kurzem eine Münchner Initiative, die dafür auch Unterschriften sammelt. Nun haben auch die Grünen im Stadtrat die Idee aufgegriffen. Deren Fraktionschef Florian Roth will, dass nur noch Anwohner, Gewerbetreibende sowie Taxis, Busse, Carsharing-Autos und Menschen mit körperlichen Einschränkungen ins Viertel fahren dürfen. Am Gärtnerplatz selbst sollen laut Roth die 15 Parkplätze komplett wegfallen, Autofahren wäre nur noch in Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Die Regelung soll nach Ansicht der Grünen zunächst in den Sommermonaten erprobt werden.