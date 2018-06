18. Juni 2018, 18:39 Uhr Antrag der SPD Stadt lehnt Trinkerstube am Hauptbahnhof ab

Eine betreute Anlaufstelle für Alkoholabhängige im direkten Umfeld des Hauptbahnhofs? Das wird es nach dem Willen der Stadt nicht geben. Einen entsprechenden Antrag der Stadtrats-SPD lehnt Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs ab. Seit April gebe es in der Lindwurmstraße 12 für Betroffene eine Kontaktstelle des Trägers Soziale Dienste Psychiatrie, die für dieses Klientel gedacht sei, schreibt sie. Vor einem Modellversuch am Hauptbahnhof sollten zunächst die Erkenntnisse dieser Einrichtung abgewartet werden, wie auch die eines im Frühjahr in Augsburg eröffneten Treffpunkts. Der habe zudem die "Entlastung des öffentlichen Raumes", wie von der SPD gefordert, noch mehr im Visier. Ein weiteres Problem für Jacobs: Ein Standort sei in der Gegend kaum zu finden - auch, weil der Bahnhof von Herbst an zur Großbaustelle wird.