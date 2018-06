12. Juni 2018, 18:58 Uhr Antisemitismus-Vorwurf Reiter kritisiert Auftritt von Roger Waters

Einen Tag vor dem geplanten Auftritt von Roger Waters an diesem Mittwoch in der Münchner Olympiahalle hat sich Oberbürgermeister Dieter Reiter von antisemitischen Äußerungen des Sängers distanziert. Waters, der als Mitglied von Pink Floyd bekannt wurde, hatte sich zuletzt bei einem Auftritt in Köln israelfeindlich geäußert. Nun kritisiert Reiter den Musiker, er fantasiere von einer "ungemein mächtigen jüdischen Lobby" und ziehe "eine Parallele zwischen der politischen Situation in Israel und den beispiellosen nationalsozialistischen Verbrechen an den europäischen Juden". Bedauerlicherweise sei der Auftritt juristisch nicht mehr zu verhindern, doch Waters "Stimmungsmache" sei "nicht willkommen".