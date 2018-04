15. April 2018, 18:54 Uhr Ansteckung Tuberkulose-Fälle an der Schlau-Schule

Sechs Jugendliche und eine Lehrerin sind erkrankt - weitere Tests laufen

An der Münchner Schlau-Schule in der Sonnenstraße gibt es sieben Fälle von Tuberkulose, wie Barbara Meyn, Geschäftsführerin des Trägerkreises Junge Flüchtlinge bestätigte. Bei Tests nach einem ersten Verdachtsfall Ende Dezember wurde bei sechs Schülern und einer Lehrerin eine Infektion festgestellt. Vier der Schüler hatten eine sogenannte offene Tuberkulose. Das bedeutet, dass sie potenziell ansteckend waren. Alle Erkrankten wurden mit Antibiotika stationär therapiert, drei von ihnen konnten nach Angaben Meyns bereits aus dem Krankenhaus entlassen werden. Auch die erkrankte Lehrerin, bei der kürzlich eine geschlossene Tuberkulose festgestellt wurde, soll das Krankenhaus bald verlassen. Um weitere Fälle auszuschließen, läuft derzeit eine weitere sogenannte Umfelduntersuchung. Bis Dienstag sollen alle Schüler und Mitarbeiter der Schlau-Schule getestet werden.

Bereits seit Anfang Januar steht die Schlau-Schule wegen der Tuberkolose-Fälle in Kontakt mit dem Gesundheitsreferat. Alle Mitarbeiter der Schule wurden in einer Veranstaltung über die Situation informiert. Die Schüler wurden in kleinerem Kreis von ihren Klassenlehrern aufgeklärt. Es sei zu keiner größeren Aufregung gekommen, sagt Meyn. Sie betont, dass für die Anwohner zu keinem Zeitpunkt eine Ansteckungsgefahr bestanden habe. Die Schule, an der etwa 320 junge Flüchtlinge in bis zu 20 Klassen unterrichtet und zum Schulabschluss geführt werden, soll auch nicht geschlossen werden.

Die Befürchtung, dass die Krankheitsfälle für Stimmungsmache gegen Flüchtlinge missbraucht würde, habe man weniger, sagt Meyn. Das Risiko einer Ausbreitung solcher Krankheiten liege vor allem in der engen Unterbringung der Menschen. In diesem Fall habe man sofort alle notwendigen medizinischen Maßnahmen ergriffen. Tuberkulose kann unbehandelt zum Tod führen. Der Erreger überträgt sich schnell durch Tröpfchen. Allerdings wird nicht jeder, der mit dem Erreger infiziert wird, krank: Nur bei etwa fünf bis zehn Prozent aller Infizierten kommt es zu einer Erkrankung.