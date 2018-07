10. Juli 2018, 18:50 Uhr Angriff Rassisten schlagen Taxifahrer zusammen

Ein Taxifahrer ist von zwei unbekannten Männern rassistisch beleidigt, zusammengeschlagen und bestohlen worden. Das 61-jährige Opfer ist in München geboren, hat aber eine dunkle Hautfarbe. Der Überfall geschah bereits am 13. Juni, teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen 22.50 Uhr sollte er zwei Männer nach Freimann in ein Bordell fahren. Auf der Fahrt beleidigten ihn die etwa 1,60 Meter großen Täter unter anderem als "afrikanischen Hurennegersohn", so die Polizei. Am Zielort schlugen sie ihm plötzlich ins Gesicht, zerrten ihn zu Boden und traten auf seinen Kopf ein. Dann nahmen sie ihm die acht Euro Fahrtgeld wieder weg und rannten schließlich davon. Das Opfer wurde trotz der heftigen Attacke nur leicht verletzt.