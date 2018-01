4. Januar 2018, 18:54 Uhr Angefahrener Radler 78-Jähriger nach Unfall schwer verletzt









Feedback

Ein 78-jähriger Radfahrer ist mit einem Auto kollidiert, gestürzt und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der Rentner am Mittwoch gegen 16.35 Uhr die Heinrich-Lübke-Straße an der Kreuzung zum Schumacherring in Neuperlach. Als er über die Straße radeln wollte, wurde er von einem Auto erfasst. Laut Polizei konnte der 53-jährige Elektriker am Steuer nicht mehr ausweichen. Der Rentner brach sich die Hüfte sowie die Schulter und zog sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zu.