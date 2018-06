15. Juni 2018, 08:18 Uhr Andreas Gabalier "Das war ein absoluter Schmäh"

"Wenn Oldschool, dann gleich dick" meint Andreas Gabalier über seine neue Single "Verdammt lang her", die ein Rückblick in seine Teenagerzeit ist.

Vor dem Konzert in München: Volksmusik-Rocker Andreas Gabalier verteidigt seinen Kopftuch-Post bei Facebook und erzählt von seiner Jugend in der Steiermark.

Interview von Michael Zirnstein

Der Titel des neuen Albums "Vergiss mein nicht" ist kokett. Wie sollte man Andreas Gabalier vergessen, es gibt seit einigen Jahren keinen erfolgreicheren deutschsprachigen Liedermacher als den 33 Jahre alten Steirer Lederhosen-Rocker. Am Samstag singt er "A Liad für di" und 70 000 weitere Fans im Münchner Olympiastadion - ausverkauft, im dritten Jahr in Folge. Und schon steht fest: Auch 2019 wird der "Volksrock'n'Roller" wiederkommen, bevor er dann Zehnjähriges im Ernst-Happel-Stadion in Wien feiert.

SZ: Bryan Adams scheint eine prägende ...