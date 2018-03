11. März 2018, 18:54 Uhr An der Landsberger Straße ICE-Lokführer von Laserpointer geblendet

Wahrscheinlich sollte es nur ein Streich sein - der aber fatale Auswirkungen hätte haben können: Der Lokführer eines ICE wurde in der vergangenen Woche bei der Ausfahrt aus München offensichtlich von einem Laserpointer geblendet und dabei so verletzt, dass er einen Arzt aufsuchen musste. Der Mann berichtete, er sei bei der Vorbeifahrt an einem Hochhaus an der Landsberger Straße von grellem grünen Licht geblendet worden. Sein rechtes Auge habe daraufhin geschmerzt und zu tränen begonnen. Zwar konnte er seine Fahrt fortsetzen, die Bundespolizei weist jedoch daraufhin, dass solche "Scherze" mit Laserpointern kein Spaß sind und auch verfolgt werden. Im vorliegenden Fall wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.