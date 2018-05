1. Mai 2018, 18:51 Uhr An der Herzog-Heinrich-Brücke Polizei beendet illegale Freinacht-Party

Vielleicht lag es an den Temperaturen: In der Freinacht auf den 1. Mai hatte die Münchner Polizei sowohl im Stadtgebiet als auch im Landkreis nicht besonders viel zu tun. Insgesamt zählte das Polizeipräsidium 65 Einsätze. In den meisten Fällen ging es um Ruhestörung. Es kam zu lediglich sechs Straftaten: zwei Körperverletzungen sowie vier Sachbeschädigungen. Die Bilanz sei "sehr überschaubar", sagte ein Sprecher des Präsidiums am Dienstag. Am meisten zu tun hatten die Polizisten nach eigenen Angaben bei einem Einsatz an der Herzog-Heinrich-Brücke. Dort ließ ein 45-Jähriger eine unerlaubte Feier steigen - mit Bar und einer Band, die auf einer Bühne auftrat. Zu der Feier waren etwa hundert Personen gekommen. Gegen Mitternacht beendete die Polizei mithilfe von Unterstützungskräften das Fest. Obwohl die meisten Gäste deutlich alkoholisiert und aggressiv gewesen seien, sei es nicht zu größeren Zwischenfällen gekommen. In den frühen Morgenstunden nahmen Beamte die Personalien von mehreren Personen auf, die ebenfalls in der Nähe der Herzog-Heinrich-Brücke auf Trommeln spielten. Gegen 15 von ihnen wurde Anzeige wegen Ruhestörung erstattet.