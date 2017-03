17. März 2017, 13:41 Uhr Amoklauf in München Hänseleien, Hass und am Schluss zehn Tote

"Rest in peace - ruhe in Frieden": Fast acht Monate nach dem Amoklauf in München sind die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei abgeschlossen.









Der Abschlussbericht zum Amoklauf beim OEZ versucht zu klären, was David S. zum Mord an neun Menschen trieb.

Mehrfach war der 18-Jährige wegen psychischer Störungen behandelt worden, geheilt wurde er nie.

Offenbar hätte nur der Mann die Tat verhindern können, der David S. die Waffe verkaufte.

Von Thomas Schmidt

Neun Menschen sind tot. Erschossen, wahllos, zufällig. Am Abend des 22. Juli 2016 getötet von einem zornigen 18-Jährigen, der überwältigt war von seinem Hass. Der Amoklauf von David S. liegt sieben Monate und 24 Tage zurück, als das Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen am Freitagmittag offiziell für abgeschlossen erklärt. Das Ende des Amoklaufs in Moosach, im McDonald's und dem Olympia-Einkaufszentrum war auch das Ende von David S. Der 18-Jährige richtete seine Pistole gegen sich selbst. Er ist der zehnte Tote. Für die Polizei gab es keinen Täter zu ermitteln, für die Staatsanwaltschaft keine Anklageschrift zu verfassen, für die Opfer keinen Prozess. Und doch sehen sich die Ermittler in der Pflicht, das Unfassbare ein bisschen fassbarer zu machen, indem sie die Tat so weit wie möglich aufklären, Antworten finden.

Viele davon stehen jetzt auf den 170 Seiten des Abschlussberichts von LKA und Staatsanwaltschaft. Die Ermittler führten mehr als 2000 Befragungen von Zeugen durch, sichteten über 1000 Videos, suchten nach Mitwissern und -tätern, fahndeten nach dem Waffenhändler, der David S. die Neun-Millimeter-Pistole verkaufte. Und sie versuchten zu verstehen, warum der 18-Jährige zum Amokläufer wurde.

Das Motiv

Was David S. zu seiner Tat trieb und ob sie durch eine psychische Krankheit ausgelöst wurde, lässt sich mit letzter Sicherheit nicht sagen. Die Ermittler fanden aber viele Puzzleteile, die sich zu einem Bild formen lassen. Unter Gleichaltrigen war David S. isoliert. Das LKA spricht zurückhaltend von "psychischen Auffälligkeiten", die es dem Heranwachsenden erschwerten, Freundschaften zu schließen. Mitschüler hänselten ihn, schlugen wohl auch zu. Die Polizei notiert "körperliche Misshandlungen". In David S. wuchs Hass heran. Hass auf alle, die ihn mobbten. Und Hass auf alle, die ihnen ähnelten. Zufällig waren das in seinem Fall Südosteuropäer.

David S. flüchtete sich in Fantasien, schuf sein eigenes Weltbild. Er malte sich aus, seine Mitschüler seien mit einem Virus infiziert und er müsse sie deswegen vernichten. Er wollte Rache üben an seinen Peinigern, entwickelte eine Faszination für Amokläufer, insbesondere für den norwegischen Massenmörder Anders Breivik, der 77 Menschen auf dem Gewissen hat. Es fiel auf, dass David S. Probleme hatte. Mehrfach wurde er wegen psychischer Störungen behandelt. Geheilt wurde er nie.

Gab es Mittäter?

"David S. hat die Tat allein geplant und allein durchgeführt", so teilt es das LKA mit. Es wurde zwar zeitweise gegen einen 16-Jährigen ermittelt, mit dem sich David S. kurz vor seinem Amoklauf getroffen hatte, doch die Polizei fand keine Belege dafür, dass er von der geplanten Tat wusste. Auch Familienmitglieder, Ärzte und Lehrer des 18-Jährigen wurden vernommen, doch niemand konnte die Tat vorhersehen.

Dem Waffenverkäufer jedoch, der David S. eine Glock und Hunderte Schuss Munition besorgte, wird der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den 32-Jährigen erhoben. Ihm werden fahrlässige Tötung in neun Fällen, fahrlässige Körperverletzung in fünf Fällen sowie Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Er und David S. waren sich im Darknet handelseinig geworden, einem anonymen Bereich des Internets. Die Übergabe erfolgte am 20. Mai 2016 in Marburg. David S. bezahlte 4000 Euro, die er sich zusammengespart hatte.

Mit der Waffe übte der 18-Jährige das Schießen im Keller des Hauses, in dem er mit seinen Eltern lebte. Er ballerte auf Zeitungsstapel und filmte sich dabei. 107 Schuss gab er ab, mindestens. Nach dem Amoklauf prüften Gutachter, ob Nachbarn die Schüsse hätten hören können. Das Ergebnis: Ein bisschen Krach vielleicht, aber nichts, was eindeutig als Schuss zu identifizieren wäre. Am 18. Juli, nur vier Tage vor seinem Amoklauf, kaufte David S. noch mehr Munition für 350 Euro. Wieder von dem 32-Jährigen, wieder in Marburg. Später wird die Polizei insgesamt 567 Patronen und Hülsen sicherstellen.

Der Amoklauf

Über einen nur dafür eingerichteten Facebook-Account versuchte David S. am 21. und 22. Juli, Opfer in den McDonald's am OEZ zu locken. Im Internet gab er sich als Mädchen aus und postete insgesamt vier Einladungen, am Tattag in das Schnellrestaurant an der Hanauer Straße zu kommen. Laut den Ermittlungsergebnissen folgte aber niemand diesen Einladungen.

Der Täter selbst verließ am 22. Juli, ein Freitag, kurz vor 16 Uhr die Wohnung seiner Eltern, setzte sich auf sein Fahrrad und fuhr los. Am McDonald's traf er sich mit dem 16-Jährigen, gegen den kurzzeitig ermittelt wurde und mit dem er sich zuvor verabredet hatte. Gegen 17 Uhr trennten sich die beiden wieder.

Um 17.08 Uhr betrat David S. dann den McDonald's. Es dauerte eine Weile, bis er um 17.50 Uhr schließlich in die Toilette im ersten Obergeschoss ging und dort die Pistole aus seinem Rucksack holte. Nur eine Minute später verließ er das Klo wieder, ging zu einer Sitznische und hob die Waffe. David S. feuerte. 18 Schüsse. Um 17.51 Uhr tötete er zwei 15-Jährige, einen 14-Jährigen und zwei 14-jährige Mädchen. Ein 13-jähriges Kind wurde mehrfach getroffen, überlebte aber knapp.

Nach nur einer Minute verließ David S. das Schnellrestaurant durch den Haupteingang. Er drehte sich nach rechts und feuerte. Menschen flüchteten in Panik vor ihm, der 18-Jährige schoss ihnen in den Rücken. Vor der Einfahrt zu einer Tiefgarage traf ein Projektil einen 17-Jährigen und tötete ihn. Eine andere Kugel verletzte einen 27-Jährigen schwer. Wenige Meter entfernt sackte eine 35-Jährige zu Boden und starb, ein 60-Jähriger wurde am Bein getroffen. Eine Mutter, die mit ihren drei Kindern unterwegs war, traf der 18-Jährige in beide Unterschenkel. Schwer verletzt flüchtete die 44-Jährige mit ihren unverletzten Kindern in einen Elektromarkt. In der Nähe des Abgangs zur U-Bahn starb ein 19-Jähriger. Später fand die Polizei 16 Patronenhülsen vor dem McDonald's. Nun überquerte David S. die Hanauer Straße, ging langsam durch den Haupteingang in das Einkaufszentrum. Dort erschoss er einen 20-Jährigen, sein letztes Todesopfer.

Das Ende

Über eine Brücke verließ David S. anschließend das OEZ und ging in das angrenzende Parkhaus. Noch von der Brücke aus feuerte er auf eine Frau, verfehlte sie aber. Dann ballerte er auf leere Autos und stieg aufs oberste Parkdeck. Von dort aus stritt er sich mit einem Anwohner, der auf einem Balkon stand und ihn beschimpfte. Die Szene wurde gefilmt, das Video im Internet verbreitet. Wieder feuerte der 18-Jährige, Splitter einer Kugel verletzten einen 47-Jährigen auf einem anderen Balkon.

Um 18.04 Uhr entdeckten Polizisten den Amokläufer, ein Beamter feuerte einen einzigen Schuss aus einer Maschinenpistole ab, verfehlte den Täter aber. David S. rannte davon, versteckte sich vermutlich in einem Gebüsch an der Riesstraße. Dann drückte er sich eine Weile in einem Treppenhaus herum, verkroch sich in einem Fahrradkeller in der Tiefgarage. Er hatte aufgehört zu schießen. Schließlich, um 20.26 Uhr, tauchte er wieder auf. Durch eine Stahltür verließ er die Garage, dort traf er auf Polizisten. Hier gab David S. seinen letzten Schuss ab. Er tötete sich damit selbst.

Die Ermittlungen sind abgeschlossen. Die Sonderkommission ist aufgelöst.