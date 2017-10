3. Oktober 2017, 18:02 Uhr Amokläufer vom OEZ "Ich bin kein Kanake, ich bin Deutscher!"









Drei Gutachter werten den Amoklauf am OEZ als rechtsradikales Verbrechen. Damit widersprechen sie den Ermittlungsbehörden, die von einem persönlichen, nicht aber politischen Motiv des Täters ausgehen.

Von Lena Kampf und Kassian Stroh

Kurz bevor er seinem letzten Opfer in den Kopf schoss, rief David S.: "Ich bin kein Kanake, ich bin Deutscher!" Dijamant Zabërgja starb auf dem Boden vor der Rolltreppe, er war 20 Jahre alt. Ein schmaler Mann mit schwarzen Haaren und dunklen Augen, seine Eltern kamen aus dem Kosovo. Ein Kanake, aus Sicht von David S.

Acht weitere Menschen erschoss David S. am 22. Juli 2016 in Moosach, alle stammten sie aus Einwandererfamilien. David S. wurde in der Schule gemobbt, er war in psychiatrischer Behandlung, aber er war auch ein Rassist, ein Bewunderer des norwegischen Rechtsterroristen Anders Breivik. In einer Art Manifest schrieb er über "ausländische Untermenschen", die er exekutieren wolle.

Hätte es wirklich jeden treffen können?

Offiziell sind seine Morde ein Amoklauf, kein Anschlag. Dem Landesamt für Verfassungsschutz gilt er als "psychisch kranker Rächer", nicht als "terroristischer Kämpfer". David S. habe ideologische "Anleihen aus dem Bereich Rechtsextremismus" gehabt, aber die persönliche Kränkung habe stets im Vordergrund gestanden. "Es ist nicht davon auszugehen, dass die Tat politisch motiviert war", schreiben die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt in ihrem Abschlussbericht.

Ruft ein Mörder "Allahu akbar", "Gott ist groß", gilt die Tat schnell als islamistisch, als Akt des Terrors. Was hätte David S. rufen müssen, damit seine Tat von einer unpolitischen zu einer politischen würde? Hätte es wirklich jeden treffen können?

Drei Gutachter widersprechen nun der Behördensicht

Die Debatte darüber, wie die Morde von David S. einzuordnen sind, ist mit dem Abschluss der Ermittlungen nicht beigelegt. Die Frage nach dem Warum ist eine offene Wunde für die Angehörigen der Opfer.

Drei Gutachter widersprechen nun der Behördensicht. Die Fachstelle für Demokratie der Stadt hat die Sozialwissenschaftler Christoph Kopke, Matthias Quent und Florian Hartleb beauftragt, den rechtsextremistischen Hintergrund von David S. aufzuklären. Nach Informationen von SZ und WDR kommen alle drei zu dem Ergebnis, dass der Amoklauf am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) als politisch rechts motiviert zu werten sei. Ihre Analysen präsentieren die Experten an diesem Freitag im Rathaus.

Die drei Forscher haben Zugang erhalten zu den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft, zu Zeugenaussagen und der Auswertung von David S. Computer. Die Behörden hätten umfassend ermittelt, es sei ihnen keineswegs der Vorwurf zu machen, sie hätten nachlässig gearbeitet, so die Forscher. Das ist wichtig, gerade in einer Stadt wie München, wo seit vier Jahren der NSU-Prozess verhandelt wird und wo das Oktoberfestattentat von 1980 bis heute nicht aufgeklärt ist. Bei beiden rechtsterroristischen Taten hatten die Ermittlungsbehörden schwere Fehler begangen.

Und so liegt der Unterschied in der Beurteilung der Taten von David S. eher in der Auslegung von Kriterien, die die Polizei selbst zur Beurteilung von politischen Straftaten aufgestellt hat, und in mangelndem Willen, tödlichen Rassismus als solchen zu benennen. Zwar steht auch für die Behörden fest, dass S. auf Grund von Mobbingerfahrungen an seiner Schule einen "Hass auf südosteuropäische Bevölkerungsgruppen" entwickelt habe. Trotzdem sei bei S. die Rache "tatauslösend", die Tat damit persönlich, nicht politisch.