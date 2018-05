29. Mai 2018, 14:50 Uhr Am Hart Kleinkind stürzt von Balkon neun Meter in die Tiefe

Seine Mutter war mit dem Hund unterwegs, als der Dreijährige durch die offene Balkontüre auf den Balkon lief.

Ein drei Jahre alter Bub ist am Montagmorgen vom Balkon der elterlichen Wohnung neun Meter in die Tiefe gestürzt - und hat dabei wie durch ein Wunder nur leichte Blessuren erlitten. Die Mutter des Kleinen musste vom Kriseninterventionsteam betreut werden. Ob die 27-Jährige auch mit strafrechtlichen Folgen zu rechnen hat, prüft die Kriminalpolizei derzeit noch. Denn zum Zeitpunkt des Balkonsturzes war der Dreijährige allein in der Wohnung nahe der Schleißheimer Straße im Stadtteil Am Hart.

Seine Mutter hatte die Tochter in den Kindergarten gebracht und war mit dem Hund Gassi gegangen. Der Kleine, so redete sie sich ein, schlafe ja noch. Tat er aber nicht. Der Bub wachte auf, merkte, dass er allein war - und ging auf den Balkon, dessen Tür offen stand. Dort kletterte er über verschiedene Gegenstände und fiel über die Brüstung. Zum Glück dämpfte der Rasen den Sturz. Der Dreijährige erlitt laut Polizei Prellungen und Abschürfungen. Eine Nachbarin, die Zeugin des Unfalls geworden war, ohne noch eingreifen zu können, alarmierte den Rettungsdienst, der das Kind in die Klinik brachte.