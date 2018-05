25. Mai 2018, 15:27 Uhr Am Hart 31-Jähriger bedroht Passanten mit Schreckschusspistole

Das Motiv des Mannes ist noch unklar. Er drückte sogar ab - nur wegen eines technischen Defekts lösten sich keine Schüsse.

Ein 20-jähriger Münchner hat im Stadtteil Am Hart Mittwochnacht mit einer täuschend echt aussehenden Schreckschusspistole aus kürzester Entfernung in die Gesichter zweier junge Leute gezielt und abgedrückt. Nur weil die Waffe laut Polizei vermutlich defekt ist, löste sich kein Schuss. Nach der Tat rannte der 20-Jährige davon.

Zuvor hatte der wegen Körperverletzung, Eigentums- und Drogendelikten vorbestrafte Mann am Oberhofer Platz versucht, mit seiner Pistole in die Luft zu schießen. Auch dabei hatte sich kein Schuss gelöst. Im Zuge einer Fahndung gelang es der Polizei, den 20-Jährigen vor einer Spielhalle am Frankfurter Ring vorläufig festzunehmen.