28. Februar 2018, 22:06 Uhr Altstadt König Ludwigs letzte Reise

König Ludwig I. kam aus seinem Urlaub in Nizza nicht lebend zurück. Seine einbalsamierte Leiche erreichte München im März 1868. Über die letzten Tage Ludwigs spricht der Kulturhistoriker Klaus Reichold in der Vortragsreihe "Die Wittelsbacher privat" im Zentrum St. Bonifaz, Karlstraße 34. Der Vortrag beginnt am Donnerstag, 1. März, um 19.30 Uhr und kostet 15 Euro. Anmelden kann man sich unter Telefon 62 00 16 30.