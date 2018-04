29. April 2018, 22:04 Uhr Altstadt Führung vor der Walpurgisnacht

Das SPD-Bürgerbüro von Markus Rinderspacher lädt dieses Jahr in der Walpurgisnacht zu einer magischen Stadtführung ein. Am Montag, 30. April, von 18 bis circa 20.30 Uhr weiht ein Gesandter des "Weis(s)en Stadtvogels" die Teilnehmer in die Geheimnisse Münchens und die der Zauberei ein. Zu erleben ist ein Reinigungsritual, die heilende Kraft von Kräutern und die Kür einer Maikönigin oder eines Maikönigs. Treffpunkt ist um 17.45 Uhr am Isartor, die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 40 90 81 30 oder info@markus-rinderspacher.de.