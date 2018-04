4. April 2018, 18:51 Uhr Alternativ leben Abhängen, diskutieren, Joints rauchen

Wie so viele sehnte sich Ludwig Zaccaro nach einem Aufbruch – weil er München als so spießig empfand.

Zuerst war da Gemeinschaft, doch dann kam die Gewalt - ein Schwabing-Spaziergang mit dem späteren Aussteiger Ludwig Zaccaro

Von Pia Ratzesberger

Die Stadt hat sich verändert. Die Gebäude erkennt er nicht wieder, auch nicht die Straßen, aber Ludwig Zaccaro erinnert sich noch. Der Mann geht durchs Uni-Viertel, die grauen Haare fallen ihm in Strähnen über die Schultern, er blickt um sich, und die Bilder kommen zurück. Zaccaro, 70, erinnert sich, wie er sich mit den anderen auf die Leopoldstraße setzte, vor die "Glitzerpaläste" für die reichen Kids. Sie spielten Gitarre, lasen laut Gedichte vor, kein Auto kam durch. Er erinnert sich, wie sie in einem Keller im Westend zusammensaßen, alle gemeinsam, die Maoisten, die Trotzkisten, die Spontis. Manchmal brüllte ihnen einer auf der Straße entgegen: "Was wollt ihr Chaoten?" Zaccaro war das egal.

Es waren die Jahre um 1968, München flirrte. Zumindest an den Orten, an denen Ludwig Zaccaro unterwegs war. Er steht an der Ecke Schellingstraße / Barer Straße und kneift die Augen zusammen. Hier muss es gewesen sein. Er war damals einer von vielen, die sich von der Stimmung in der Stadt mitreißen ließen, er arbeitete als Kellner in einem Restaurant und nach Feierabend ging er dann in den Englischen Garten. Diskutieren, Joints rauchen. Politik interessierte ihn nicht besonders, doch wie so viele sehnte er sich nach einem Aufbruch. Weil er München als so spießig empfand.

Manche sagen das der Stadt heute noch nach, aber damals liefen im Radio vor allem Schlager, in der Schule beschimpften etliche Lehrer Zaccaro und seine Mitschüler als "Nachkriegsmaterial", und "geschmust" wurde zu Hause, sagt Zaccaro. In diese Stadt kam dann also einer wie Fritz Teufel, bekannt für seine launigen Protestaktionen, eine Ikone der Bewegung. Zaccaro sah ihn einmal johlend mit einer Gruppe aus dem Café Luitpold kommen, sie hatten sich in dem feinen Laden gerade Kuchen gegönnt und zogen wieder ab, ohne zu bezahlen. Keiner traute sich, sie aufzuhalten. Ludwig Zaccaro imponierte das. Er stimmte zu, "dass man Politik nicht immer so ernstnehmen darf". Er hätte sich aber nicht getraut mitzumachen, noch nicht. Dann fielen die drei Schüsse.

Ein Mann stand am 11. April 1968 auf dem Berliner Kurfürstendamm und schoss auf Rudi Dutschke, dem Anführer der Studentenbewegung. Für die einen ein Held, für die anderen ein "Polit-Gammler". In den Zeitungen von Springer waren so oder so ähnliche Zuschreibungen immer wieder zu lesen, die Studenten machten den Verlag für das Attentat mit verantwortlich - und auch Ludwig Zaccaro ging jetzt auf die Straße.

Er nimmt zum ersten Mal in seinem Leben am Ostermarsch teil, dem Marsch für den Frieden, in München kursieren Flugblätter: "Mord an Rudi Dutschke? Wenn wir uns nicht zur Wehr setzen, wird Springer weiter morden." Die Luft ist mild an diesem Tag, und in der Barer Straße versammeln sich am Abend die Demonstranten vor dem Verlagsgebäude von Springer, auch Ludwig Zaccaro. Sie wollen die Auslieferung der Bild-Zeitung verhindern, nach ein paar Stunden bringen ihnen die Anwohner Getränke, belegte Brote. Ein Gefühl der Gemeinschaft "wie ich es in der Stadt zuvor noch nie erlebt habe", sagt Zaccaro, er dachte damals: "Auch das ist München."

So friedlich wird es aber nicht bleiben, es kommt zu Kämpfen zwischen Demonstranten und Polizisten, es fliegen Steine und Bohlen, die Bilanz des Abends wird sein: 110 Festnahmen, 154 Strafverfahren. Ein Dutzend Verletzte. Zwei Tote.

Ludwig Zaccaro sitzt im Schelling-Salon vor einer Tasse Tee, er blickt auf die Straße hinaus. Zuerst war da Gemeinschaft, doch dann kam die Gewalt - nicht nur an diesem Tag. Aus manchen Aktivisten wurden Terroristen, Fritz Teufel zum Beispiel schloss sich dem bewaffneten Kampf an. "Am Anfang haben verdammt viele damit sympathisiert, aber dann wurde der bewaffnete Kampf eine echte Bedrohung." Die verschiedenen politischen Splittergruppen, die sich ausnahmsweise eine Zeit lang zusammengetan hatten, trennen sich wieder. Und in den Siebzigerjahren wird die Rote Armee Fraktion die Republik in Angst und Schrecken versetzen.

Ludwig Zaccaro redet leise. Er habe aus der Ferne die Proteste beim G-20-Gipfel in Hamburg beobachtet, in jungen Jahren wäre er hingefahren - aber wenn die ersten Scheiben im Schanzenviertel zu Bruch gegangen wären, "hätte ich gesagt: Schluss jetzt". Er hat gesehen, was Gewalt anrichten kann, damals in der Barer Straße.

Würde man jetzt im Schelling-Salon aufstehen und die Studenten an den Billardtischen fragen, was sie mit 1968 verbinden, würden viele wahrscheinlich antworten: freie Liebe. Ludwig Zaccaro aber, am Tisch neben der Türe, würden dann nur lachen. Das Bild von 1968 sei oft ein verklärtes, sagt er, die freie Liebe sei lange nicht so frei gewesen wie heute erzählt wird. Er habe zum Beispiel den Rainer Langhans beobachtet, der sei enorm eifersüchtig gewesen und habe jedem signalisiert "die Uschi ist seine". Zaccaro grinst.

Er erzählt jetzt noch von seiner Fahrt nach Indien. 1970 brach er wie so viele andere Morgenlandfahrer gen Osten auf, das Denken dieser Zeit wird von nun an sein Leben prägen. Das bedeutet: Nichts so zu machen wie die anderen. Er wird in den kommenden Jahren eine Vollkornbäckerei in München mitgründen, wird nach Gran Canaria auswandern und in einer Höhle leben, wird über diese Zeit ein Buch schreiben, eine Ausbildung zum Coach machen und noch eine zum Altenpflegehelfer. Dann wird er nach Oberbayern ziehen, und fragt man ihn, was von 1968 geblieben ist, sagt er, das sehe man selbst in diesem kleinen Ort, in Neumarkt St. Veit, wo er nun lebt. Die Menschen seien toleranter, offener, zumindest im Vergleich zu der Zeit, als im Radio nur Schlager liefen. Die Rolling Stones und die Beatles seien damals aus "moralischen Gründen" nicht auf die Playlist gekommen, aber auch das hätten sie geschafft zu ändern: Noch zu seiner Schulzeit hätten ganze Klassen bei der internationalen Hitparade für die Rocksongs abgestimmt - so viele, dass im Radio dann eben doch lief: "(I Can't Get No) Satisfaction.

Ludwig Zaccaro blickt noch einmal hinaus auf die Barer Straße. Er erkennt die Gebäude nicht wieder, aber er erinnert sich noch.