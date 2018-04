27. April 2018, 18:50 Uhr Altachtundsechsziger Glorifizieren und vergessen

Wer einst gegen Spießer maulte, ist nun oft selbst einer

"Das war wie ein Gefängnis für uns" (SZ-Serie "1968", 5. April):

Eigentlich sollten wir uns ja geschmeichelt fühlen, wir Alt-68er, dass die Generation der Enkel uns im Nachhinein so toll findet. Vermutlich deshalb, weil es heute, im Zeitalter der Helikoptereltern, nichts mehr zu Rebellieren gibt. Heute kleiden sich die Mütter wie die Töchter, und die Väter wollen die Freunde der Söhne sein, wenn mal dafür Zeit ist. Was nun besser ist, sollen Soziologen erforschen, aber man sollte doch bitteschön die Kirche im Dorf lassen und nicht so tun, als wären sämtliche Eltern damals miefige Spießer und alle Kinder junge Che Guevaras gewesen. Die große Masse hat - wie die Eltern - studiert oder eine Lehre gemacht, und der Protest manifestierte sich eher im Abspielen von "Negermusik" zu wilden Tänzen, dem Herummaulen gegen Alles und Jedes und einem Outfit, das sich möglichst krass von dem der Eltern unterschied. Manchmal beschleicht mich der Verdacht, dass die, die heute geradeso bürgerlich/spießig leben wie ihre Eltern (auch der von der SZ interviewte Autor) ihre eigene Vergangenheit arg glorifizieren. Nur nennen sie ihr Leben heute nicht mehr spießig. Sehr lustig. Renate Seitz, München